(AGENPARL) - Roma, 3 Settembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 settembre 2024 comunicato stampa | Bologna, 03 settembre 2024

ALLUVIONE – METROPOLI BOLOGNA, MARCHETTI E POLAZZI (LEGA): “1 MESE PER OTTENERE INFORMAZIONI SU LAVORI RIPRISTINO STRADE PROVINCIALI? TOTALE ASSENZA DI TRASPARENZA”

BOLOGNA, 3 SET – “Un mese per ottenere informazioni sui lavori di ripristino delle strade provinciali della Città metropolitana di Bologna? Inaccettabile, significa totale assenza di trasparenza”. Così il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti, e il capogruppo del Carroccio nel consiglio della Città metropolitana, Mattia Polazzi.

“Abbiamo presentato un’istanza di accesso ad informazioni e documentazione riguardante il “Piano di ripristino delle Strade Provinciali – eventi calamitosi 2023” lo scorso 20 agosto, tramite il capogruppo in consiglio metropolitano Polazzi – spiega Marchetti – animati dalla necessità di fare chiarezza sugli interventi di ripristino che risultano ancora incompleti su molte strade provinciali, nonostante i fondi necessari siano stati stanziati da tempo dalla struttura commissariale”.

Marchetti e Polazzi esprimono preoccupazione per la risposta ricevuta dagli uffici della Città Metropolitana: “Ci è stato comunicato che gli uffici stanno lavorando per fornire un riscontro più ampio delle attività svolte e programmate, in previsione della Conferenza metropolitana dei sindaci del prossimo 20 settembre. Solo in quella data sarà possibile ricevere un sottoinsieme dei dati richiesti. Troviamo inaccettabile che ci voglia un mese per ottenere informazioni su una programmazione che, in teoria, dovrebbe essere già disponibile”

Per i consiglieri della Lega, questa situazione solleva interrogativi gravi: “Ci troviamo di fronte a un tentativo di prendere tempo o a un’allarmante mancanza di dati? In ogni caso, la totale assenza di trasparenza è evidente. Un fattore su cui gli amministratori di centrosinistra sembrano fare affidamento per screditare il governo e la struttura commissariale. Evidentemente il primo cittadino del capoluogo emiliano-romagnolo, Matteo Lepore, è troppo concentrato sulla Città di Bologna e totalmente distratto rispetto alle necessità della provincia” concludono Marchetti e Polazzi.

Polazzi Mattia

Consigliere metropolitano – Presidente gruppo “Alleanza Metropolitana”

Città Metropolitana di Bologna

40126 Bologna BO