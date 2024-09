Tutto pronto ad Ortona per la rievocazione storica della “Traslazione delle ossa dell’Apostolo San Tommaso”

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 ORTONA – Tutto pronto in città per la rievocazione storica della

“Traslazione delle reliquie di San Tommaso”, in programma per il 6

settembre.

Di seguito il programma completo della manifestazione:

ore 19.15

Ritrovo sul Molo Mandracchio Porto di Ortona (dietro la Statua di San

Tommaso)

– Approdo delle 3 Galee

– Cerimoniale dell’arrivo sulla terra delle Sante Reliquie dell’Apostolo

Tommaso alla presenza delle autorità Religiose, Civili e Militari di Ortona

e del Busto d’Argento di San Tommaso Apostolo scortato dalla Marineria di

Ortona

– Partenza del Corteo Storico Itinerario Corteo Storico:

Molo Mandracchio – Via del Porto – Via Verde Nord della Costa dei

Trabocchi –

Scalinata Nord Castello Aragonese – Largo Castello – Passeggiata

Orientale –

Scalinata dei Pescatori – Piazzetta dei Pescatori – Vico dell’Allegria –

Piazzetta San Michele – Via Morosini – Vico dei naviganti –

Piazza San Tommaso

– ore 20.50 Arrivo del Corteo Storico in Piazza San Tommaso

– Accoglienza del Corteo Storico Rievocativo da parte della Chiesa e

ingresso fino alla cripta della cattedrale dei figuranti.

ore 21.00

Inizio Santa Messa

– Celebrata da S.E Mons. Emidio Cipollone Arcivescovo di Lanciano-Ortona

– Le tre Galee verranno condotte da tre gruppi iscritti alla federazione

italiana canottaggio di Gozzo Sportivo nazionale:

imbarcazione Bulesumme – Ortona (Raffaele di Lizio)

Timoniere – Marco Palermo

Vogatori – Raffaele Di Lizio e Tommaso Camillotti

Imbarcazione Horton Remex – Ortona

Timoniere e Vogatori locali

imbarcazione Porto Antico – Pescara

Timoniere – Pino Persio

Vogatori – Ugo Caugno e Martina Curelli