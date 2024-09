(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 *REGIONALI ER, MARCHETTI (LEGA): “PD GIOCA A POLIZIOTTO BUONO E POLIZIOTTO

CATTIVO. USCENTI ESALTANO POLITICHE SU SANITA’ E MONTAGNA MENTRE DE PASCALE

PROMETTE MODIFICHE”*

BOLOGNA, 2 SET – “Ancora una volta il Partito Democratico dimostra la sua

incoerenza e la mancanza di una visione chiara e unitaria per la gestione

della sanità in Emilia-Romagna. Da un lato, la Presidente della Regione,

Irene Priolo, e l’Assessore alla Sanità, Raffaele Donini, elogiano i

risultati del Centro di Assistenza Urgenza (CAU) Navile, vantandosi della

loro efficacia nel rispondere ai problemi di salute dei cittadini.

Dall’altro lato, il candidato alla presidenza del centrosinistra, Andrea De

Pascale, non perde occasione per criticare e promettere cambiamenti,

soprattutto per quanto riguarda la sanità nelle zone montane e

periferiche”. Così Daniele Marchetti, consigliere regionale della Lega e

vicepresidente della commissione Sanità, commenta le recenti dichiarazioni

dei vertici del PD in materia di sanità. “Sembra che nel PD si giochi al

poliziotto buono e cattivo: da un lato i rappresentanti attuali che cercano

di difendere a spada tratta le loro scelte, tra cui il CAU e la gestione

della sanità territoriale, dall’altro De Pascale che, già in campagna

elettorale, promette modifiche sostanziali, riconoscendo implicitamente le

carenze del sistema attuale”.

Non diversa la situazione sul tema montagna: “Le promesse di De Pascale di

un “nuovo patto per la salute in montagna” non sono altro che fumo negli

occhi. Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che il PD è consapevole

delle sue mancanze ma continua a rimandare soluzioni concrete, preferendo

lasciare i problemi irrisolti per poi sfruttarli in campagna elettorale”

conclude Marchetti.

