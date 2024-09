(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Massa Lombarda, 2 settembre 2024

MASSA LOMBARDA: FESTA PER I 100 ANNI DI MAFALDA MARTELLI

Sabato 31 agosto, Mafalda Martelli ha festeggiato il secolo di vita circondata dall’affetto di amici e parenti, a partire dal figlio Giuseppe, la nipote Daniela e il pronipote Tommaso. Ha ricevuto la visita del Sindaco Stefano Sangiorgi che l’ha omaggiata di un mazzo di fiori e di una pergamena a ricordo di questo straordinario traguardo.

Mafalda ha lavorato per tanti anni in segheria e successivamente in magazzini di frutta cittadini. Tutt’ora è in ottime condizioni di salute e può vantare di avere al suo fianco tre sorelle, tutte ultranovantenni.

