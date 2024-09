(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Istat, Calandrini (FdI): “Famiglie tornano a spendere in beni durevoli e servizi, segno di fiducia costante per il futuro”

“L’Istat ha confermato oggi che il PIL italiano ha registrato una crescita dello 0,2% nel secondo trimestre dell’anno, con un incremento tendenziale dello 0,9%. Questi dati evidenziano la capacità di resilienza della nostra economia, che continua a crescere nonostante le difficoltà derivanti da una congiuntura internazionale sfavorevole, come dimostrato dal calo prolungato della manifattura tedesca. È particolarmente significativo osservare come le famiglie italiane stiano tornando a spendere, con un aumento degli acquisti di beni durevoli e servizi, segno di una ritrovata fiducia nel futuro. Al contempo, l’attenzione alla spesa pubblica, in diminuzione dello 0,5%, è un segnale positivo di razionalizzazione, che permette di concentrare le risorse sugli investimenti strategici, soprattutto in settori come impianti, macchinari, e opere pubbliche. Il governo proseguirà su questa strada, lavorando per sostenere la crescita economica e garantire la stabilità dei conti pubblici, puntando a un equilibrio tra rilancio della domanda interna e contenimento della spesa pubblica. La crescita degli investimenti fissi lordi è la dimostrazione che stiamo andando nella giusta direzione, investendo nel futuro del Paese”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica