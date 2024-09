I complimenti della sindaca e dell’assessore allo Sport al pilota Leonardo Fornaroli per la vittoria ai mondiali di Formula 3

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 Buongiorno,

di seguito un breve messaggio con i complimenti da parte della sindaca

Tarasconi e dell’assessore allo Sport Dadati per la storica vittoria del

pilota piacentino Leonardo Fornaroli ai campionati mondiali di Formula 3.

Grazie

“Un’impresa storica che porta Piacenza e l’Italia intera sul tetto del

mondo. Complimenti al “nostro” pilota Leonardo Fornaroli che a soli

vent’anni è diventato campione del mondo di Formula 3 al termine di una

gara a Monza che ci ha tenuti col fiato sospeso sino all’incredibile

sorpasso che proprio all’ultima curva gli ha consentito di conquistare il

terzo gradino del podio. Una manovra da campione navigato che gli ha

permesso di guadagnare i punti necessari a scalare la classifica del

campionato superando tutti e trionfando al mondiale. Complimenti sinceri a

Leonardo, al suo preparatore Gianfranco Rizzi e a tutto il team Trident:

come amministratori, come piacentini e come italiani siamo orgogliosi di