GERMANIA: MARTUSCIELLO, LA CDU L’ E’ UNICO ARGINE AI POPULISMI. LA GUIDA MODERATA DEL PPE ESSENZIALE PER LA GERMANIA E L’ EUROPA

LA GUIDA MODERATA DEL PPE ESSENZIALE PER LA GERMANIA E L’ EUROPA

“Il voto nei Land tedeschi di Turingia e Sassonia, con la forte avanzata dei populisti di destra di AFD e di sinistra di BSW, conferma che l’ unico baluardo al populismo è costituito dalla CDU, colonna del partito popolare europeo”.

Cosi’ il capogruppo di Forza Italia al parlamento europeo Fulvio Martusciello commenta il voto regionale di ieri in Germania.

“Il tracollo di Verdi e liberali – aggiunge Martusciello – la cattiva performance dei socialdemocratici e anche lo sgretolamento della sinistra di Die Linke – aggiunge l’ eurodeputato – dimostrano, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la Germania e l’ Europa non possono prescindere dalla guida moderata e centrista del PPE.”

