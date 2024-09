GERMANIA, ALEMANNO: “AfD NON VA DEMONIZZATO”

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

“Ancora una volta quando il voto popolare non piace, viene demonizzato dai principali media e centri di potere. Accade oggi per il voto in Turingia e Sassonia che ha premiato il movimento sovranista Alternative für Deutschland, subito etichettato come formazione politica neo-nazista. Noi del Movimento Indipendenza nel nostro Forum di Orvieto abbiamo ospitato l’intervento del parlamentare di AdF Moosdorf e abbiamo costatato che lui, a nome della leadership di tutto il partito tedesco, aborre questa etichetta e la rifiuta con fermezza. In realtà, al di là di incidenti verbali che capitano anche a partiti di destra molto più accreditati, nulla nella propaganda di AdF rimanda ad un passato nostalgico. Il problema è che questo movimento dà voce alla protesta di tanti tedeschi che sono stanchi dell’immigrazione incontrollata, dell’Unione Europea e della guerra in Ucraina. Ad ulteriore dimostrazione di questo c’è il netto sostegno di AdF al Governo israeliano, perfino nella sua attuale aggressione a Gaza che invece noi critichiamo aspramente. Per questo respingiamo queste etichettature e chiediamo rispetto per il voto popolare, soprattutto quando si esprime in queste proporzioni così marcate.”

Così ha dichiarato Gianni Alemanno, segretario nazionale del Movimento Indipendenza.