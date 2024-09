CS MIM: Ancora una polemica strumentale della Cgil

(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Ancora una polemica strumentale della Cgil

Come ben dovrebbe sapere chi si occupa di scuola, la vigilanza delle università statali, private e telematiche non è di competenza del Mim. Non è dunque nemmeno di competenza del Mim verificare le modalità di erogazione di titoli abilitanti da parte dei singoli atenei.

Nonostante ciò il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prontamente trasmesso, con nota del 17 luglio a firma Carmela Palumbo, al Ministero dell’Università nella persona del dirigente competente, la segnalazione della Cgil circa presunte inadeguatezze di alcuni corsi di formazione. È molto grave dunque che la Cgil parli di “gravi responsabilità del Ministero dell’Istruzione” così come del fatto che dal Ministro Valditara “ad oggi non abbiamo avuto ancora alcun riscontro” relativamente alla loro denuncia. Se poi la Cgil ha notizie di ipotesi di reato, ha l’obbligo di denunciare i fatti alla procura della Repubblica.

Roma, 2 settembre 2024

