Comunicato stampa del Comune di Dolo di lunedì 2 settembre 2024: Cavalleria Rusticana – Torna la lirica a Dolo

*Sabato 7 settembre alle 20:45* vi aspettiamo presso il Cinema Teatro

Italia per una serata magica in compagnia del *Coro Teatro Verdi di

Padova* che ci delizierà in una performance unica.

Assisteremo all’opera di Pietro Mascagni ‘Cavalleria Rusticana’, una

serata aperta a tutti e a partecipazione gratuita.

Commenta l’*Assessore alla Cultura Matteo Bellomo*:

“/Dopo il successo dello scorso anno con l’opera in piazza Cantiere,

torna anche per quest’anno l’appuntamento con la lirica. Questa volta al

cinema teatro Italia con “Cavalleria Rusticana”. Grazie all’impegno, al

talento e alla passione del Coro Teatro Verdi e della dottoressa Marina

Bonacina siamo orgogliosi di poter regalare a tutta la comunità di Dolo

e della Riviera uno spettacolo di altissimo livello, un appuntamento,

aspettando Riviera Fiorita, che hanno dopo anno vuole caratterizzare con

forza il nostro territorio/”.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Partecipazione gratuita.

