(ARC) Sport: Anzil, finali nazionali giovanili basket in riva al mare

ospitare nella suggestiva piazza D’Olivo di Lignano Pineta le

finali nazionali giovanili 3×3 di basket, di assegnare qui, in

riva al mare, lo scudetto Under 18, 16 e 14: un plauso va alla

Federazione italiana pallacanestro, e in particolare al Comitato

del Friuli Venezia Giulia e al presidente Giovanni Adami, per

aver nuovamente consentito di organizzare in regione questa

importante manifestazione”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia

Mario Anzil, partecipando all’evento sportivo che vede

fronteggiarsi nei campi allestiti in riva al mare a Lignano

Pineta oltre 400 ragazzi e ragazze di tutta Italia delle

categorie Under 18, Under 16 e Under 14.

Ad aprire i giochi sono state le ragazze e i ragazzi Under 18,

poi sar? la volta della categoria Under 16 (4-6 settembre), la

chiusura con gli atleti e le atlete pi? giovani (6-8 settembre).

“L’evento sportivo – ha ricordato Anzil – fa parte della rassegna

‘Vola alto con lo sport’, organizzata dalla Regione con il Coni,

con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi i valori dello sport,

uscendo dai palazzetti, in cui si tengono generalmente queste

manifestazioni, e gareggiando in alcuni dei pi? suggestivi luoghi

della regione”.

