(ARC) Porto Casoni: Anzil, 5 mln per area a disposizione vela e cannottaggio

Lignano Sabbiadoro, 2 set – “L’intervento di messa in sicurezza,

riqualificazione e valorizzazione dell’area di Porto Casoni ?

strategico per l’offerta dello sport regionale e per questo la

Regione ha investito il maggiore importo diretto degli ultimi

anni, 5 milioni di euro nell’assestamento di bilancio estivo,

affinch? sia possibile avere una sede adeguata sia per attivit?

sportive ordinarie sia per competizioni di vela e canottaggio a

livello nazionale e internazionale”.

Lo ha affermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con

delega allo Sport Mario Anzil a seguito del sopralluogo e

dell’incontro organizzato dalle associazioni che operano

attualmente nell’area, lo Yacht Club e il Circolo Canottieri

Lignano nella sala della Darsena di Porto Casoni, alla presenza

del sindaco Laura Giorgi e del presidente della XIII zona della

Federazione italiana vela Adriano Filippi.

L’Amministrazione regionale ha concesso in sede di assestamento

di bilancio estivo al Comune di Lignano Sabbiadoro un contributo

di 5 milioni di euro per interventi finalizzati alla messa in

sicurezza, riqualificazione e valorizzazione dell’area di Porto

Casoni per consentire lo svolgimento sia delle attivit? sportive

ordinarie delle discipline della vela e del canottaggio, sia di

competizioni di livello nazionale e internazionale.

Porto Casoni ? collocato lungo un bordo lagunare, a ridosso della

prima darsena di Lignano, in buona parte costituito da beni di

demanio regionale in concessione al Comune. Per il suo affaccio

sulla laguna l’area concentra una serie di valori di particolare

interesse. Il masterplan dell’opera ? stato definito, su

richiesta del Comune di Lignano con un percorso partecipato che

ha coinvolto associazionismo e cittadinanza, dallo studio

Archpi?due di Padova.

“Lignano – ha rilevato Anzil – ha una vocazione turistica e

sportiva ma da oltre cinquant’anni mancano strutture logistiche

adeguate per lo svolgimento delle attivit? veliche e degli sport

d’acqua: a garanzia del fatto che ci sta particolarmente a cuore

la prosecuzione della tradizione di attivit? portate avanti