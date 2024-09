(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 settembre 2024 AGRICOLTURA, MALAGUTI (FDI): M5S CONTRO LOLLOBRIGIDA, ATTACCHI SENZA PUDORE

“Gli attacchi falsi e strumentali dei 5 Stelle al Ministro Lollobrigida dimostrano solo la mancanza di pudore, visto che hanno lasciato, in eredità, a questo Governo 170 miliardi di buco solo con il bonus del 110%. Per non parlare dei danni causati dal reddito di cittadinanza e dai vari altri provvedimenti fallimentari come i banchi a rotelle e mi fermo perchè l’elenco è lungo. Il Ministro Lollobrigida, con le poche risorse a disposizione sta affrontando con il massimo impegno i diversi danni causati dai cambiamenti climatici, dagli elementi alieni come il granchio blu e dalle restrizioni green europee che costringono l’agricoltura italiana a rinunciare ai principi attivi di agrofarmaci fondamentali per le piante. Dopo anni di deleteria attività, o inattività dei governi precedenti, ora le opposizioni dimostrano un grande attivismo nel denigrare chi finalmente lavora nei limiti delle disponibilità rimaste grazie a loro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti, componente Commissione Agricoltura.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati