AGRICOLTURA, CANNATA (FDI): CON LOLLOBRIGIDA SETTORE AL CENTRO DELL’AGENDA POLITICA, CON COMPETENZA E CAPACITA’!

“Ci vuole un bel coraggio a dire, come fanno gli esponenti del Movimento 5 stelle, che Francesco Lollobrigida non ha prodotto risultati, perché da quando è alla guida del Masaf, l’agricoltura è divenuta uno dei punti all’ordine del giorno dell’agenda politica. Il ministro, infatti, ha lavorato per affrontare e risolvere diverse problematiche che fino all’insediamento del governo Meloni avevano avuto ben poco spazio non solo sui giornali, ma anche nei programmi e nelle attività di governo, sia in Italia sia in Europa. Tra i fatti concreti che dimostrano la sua competenza, oltre alla costante attenzione per il territorio e per i lavoratori del settore, con risultati concreti da ultimo possiamo citare l’impegno concreto sull’emergenza siccità in Sicilia con somme e misure messe in campo e l’organizzazione di un Expo in occasione del G7 che si terrà a fine settembre a Siracusa, appuntamento di incontro e confronto e promozione dell’agricoltura mai prima d’ora organizzato. Invece di lanciare accuse infondate, dunque, i pentastellati farebbero meglio a tacere”. Lo dichiara il deputato siciliano di Fratelli d’Italia Luca Cannata.

