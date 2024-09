(AGENPARL) - Roma, 2 Settembre 2024

Aduc – lettera mensile – Settembre 2024

Informazione indipendente per aiutare utenti e consumatori ad aiutarsi.

La nota politica

Un agosto bollente anche per la politica. E’ esplosa, vittime i consumatori, la questione relativa ai servizi dei bagni su arenili pubblici che i balneari occupano illegalmente da 24 anni: occupazione che consente loro, pagando affitti ridicolmente bassi allo Stato, di offire servizi a prezzi spropositati e talvolta di scadente qualità. Al momento, se le cose proseguono con l’andazzo deciso da partiti di governo e opposizione, possiamo solo dire che la legge e il diritto sono stati massacrati dalla politica, e i balneari continueranno a violare la legge e noi consumatori ad essere vittime. Su questo è diventata perdita di tempo chiedere ai nostri legislatori e governo, e possiamo solo affidarci alle decisioni dell’Ue.

Una nota curiosa sui trasporti ferroviari. Ci si lamenta, e giustamente, sempre dei disservizi, ma ad agosto sono calati, foss’anche solo per il fatto che, dovendo riammodernare diverse linee, sono stati cambiati gli orari e… non ci sono stati ritardi particolari ma … tempi di percorrenza già programmati più lunghi rispetto ai periodi precedenti. La cosa curiosa è che tutte le associazioni di consumatori (non noi, ovviamente) e i partiti di opposizione hanno continuato a protestare per i ritardi… ché altrimenti non potrebbero parlare del servizio ferroviario. Aduc non ha premiato Fs per questo, ma ne ha preso atto (gli ammodernamenti è bene farli in agosto quando, per esempio, i servizi pendolari sono molto ridotti).

Altra caratteristica dominante è stata l’assenza di confronto per le proposte di riforme su mercati e concorrenza (molte per i servizi all’utenza), nonostnate il prossimo 20 settembre il governo sia impegnato a presentare un programma all’Ue che, per la prima volta, dovrà valere 5 anni e non potrà essere modificato. Mancanza di interesse per politiche che facilitiano la vita di utenti e consumatori? Temiamo di sì.

Aduc,

1- sul piano esecutivo

* è la stagione per eccellenza, quindi abbiamo affrontato molti casi di disguidi viaggi e sono in corso contenziosi con diversi operatori. E’ nostro metodo non essere temerari e intraprendere confronti solo se il passeggero ha ragione. Sono quindi tutte consulenze che vanno a buon fine.

* le multe dei Comuni per fare cassa (soprattutto autovelox) continuano e, impugnate davanti ad un giudice di pace, si ottiene successo;

* continua ad essere necessaria l’informazione sulla fine del mercato tutelato dell’energia. Diversi i nostri interventi sul nostro web e a livello mediatico.

* sono cresciuti i problemi coi gestori di servizi di telecomunicazioni e non lasciano correre nulla;

* rimborsi da commercianti che hanno violato i contratti di acquisto;

* il mese appena trascorso è stato tragico per i trasporti, anche se meno di luglio. Siamo presenti in diversi momenti di informazione e stiamo assistendo molti passeggeri vittime di questa situazione.

* accordi per contese condominiali.

* attivo un servizio di recupero del mal-pagato per le rate di mutui nel periodo 2005-2008, che seguivano un tasso euribor ritenuto errato (troppi soldi) da Antitrust e Cassazione. La cosa non è semplice ma i legali Aduc sono al lavoro;

2- sul piano informativo e denuncia

articoli, editoriali, notizie e vignette pubblicate su http://www.aduc.it, Facebook/Meta e Twitter/X

Nello scorso AGOSTO abbiamo:

– pubblicato su web e social 177 TRA ARTICOLI E NOTIZIE;

– inviato 15 NEWSLETTER SETTIMANALI a chi si è specificamente iscritto alle stesse (Avvertenze [generalista], Salute, Droghe e Investire Informati): https://www.aduc.it/info/newsletter.php

I NUMERI CHE CI HANNO CONSENTITO TUTTO QUESTO DURANTE AGOSTO