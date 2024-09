(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

Venezia: Schlein, governo ascolti lavoratori cinema, servono riforme e certezza finanziamenti

“In questi giorni c’è Venezia, momento in cui grazie al cinema italiano l’Italia torna al centro della scena culturale mondiale. E come sempre tanti rappresentanti delle istituzioni e del governo sono lì.

A loro diciamo di ascoltare le richieste di associazioni che rappresentano un settore di 250.000 lavoratori e lavoratrici che oggi sono in difficoltà a causa delle scelte del Governo. Serve dialogo, serve confronto. Servono riforme vere che riconoscano il carattere discontinuo del loro lavoro, servono certezza e trasparenza nei meccanismi di finanziamento, servono politiche industriali che salvaguardino la produzione indipendente.

È certo un tema di tutela del lavoro e di un settore industriale importante, ma è anche altro: da queste scelte passa la garanzia del pluralismo e dalla vivacità e autonomia della produzione culturale. Che sono indispensabili per una democrazia forte”. Lo dichiara in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.

1 settembre 2024