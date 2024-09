TREVISO, IL GRAN GALÀ DI PATTINAGGIO DÀ SPETTACOLO IN PIAZZA DEI SIGNORI | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

IL GRAN GALÀ DI PATTINAGGIO DÀ

SPETTACOLO IN PIAZZA DEI SIGNORI

Tanti applausi, ieri sera a Treviso, per l’undicesima edizione di

“Stelle sotto le stelle”: due ore di virtuosismi sulle rotelle con la

cornice di un migliaio di spettatori

Treviso, 1 settembre 2024 – Rotelle in musica: dai Queen a Céline Dion, alla

Carmen di Bizet. E poi ancora: Mary Poppins, principesse arabe e imperatrici

austriache, Peter Pan, Wendy e Capitan Uncino. La fantasia al potere.

Il grande show del pattinaggio trevigiano ha regalato spettacolo ed emozioni in

una serata di gran caldo, ma incorniciata da un pubblico attento e appassionato

– un migliaio le presenze stimate dagli organizzatori – che non ha risparmiato

applausi e incitamenti.

Luci, colori, musica e virtuosismi sui pattini hanno riempito Piazza dei Signori a

Treviso per l’undicesima edizione di “Stelle sotto le stelle”, il gran galà del

pattinaggio artistico a rotelle organizzato da Sporting Treviso e Polisportiva

Casier sotto l’egida della delegazione territoriale di Treviso e Belluno della FISR,

la Federazione Italiana Sport Rotellistici, e con il patrocinio dell’amministrazione

comunale.

Introdotta dall’esibizione del Gruppo Folkloristico Trevigiano, “Stelle sotto le

stelle” – ormai un classico dell’ultimo sabato di agosto – è stata una grande

passerella che ha coinvolto pattinatori giovani e meno giovani, talenti affermati

e speranze in rampa di lancio. Niente di meglio per sintetizzare la vivacità di un

movimento che nel Trevigiano conta oltre 40 società (alcune dedite anche a

corsa e hockey) e più di 4 mila tesserati.

“Piazza dei Signori? Una vetrina ineguagliabile. Non è stato semplice mettere

insieme il cast dei pattinatori, perché siamo in prossimità di grandi eventi a

livello internazionale e molti atleti non erano disponibili, ma alla fine il livello

della serata è stato comunque importante dal punto di vista tecnico. Ringrazio

tutti, a partire da chi ieri mattina, in due ore di lavoro, ci ha aiutato a montare la

pista lunga 40 metri e larga 20 che ha ospitato l’esibizione”, ha commentato

Bruno Sartorato, delegato provinciale Fisr e “anima”, insieme a Luciano

Campion, a Martina Sottosanti e ai dirigenti di Sporting Treviso e Polisportiva

Casier, di una serata che ha riempito il cuore di Treviso di musica e acrobazie.

Presenti anche il vicesindaco Alessandro Manera, il presidente del Consiglio

comunale Antonio Dotto, il delegato del Coni trevigiano Mario Sanson e il

dirigente nazionale della FISR, Ivano Fagotto.

Il pubblico ha apprezzato quasi due ore di salti e piroette, di danze e suggestive

coreografie. “Stelle sotto le stelle” ha riservato applausi davvero a tutti. Anche

a quegli atleti del Pattinaggio Vazzola, dello Skating Club Don Bosco, del

Pattinaggio Artistico Mignagola e del Roller Club Montebelluna che in Piazza dei

Signori non si sono esibiti perché in preparazione per i prossimi World Skate

Games di Rimini.

Undici le società impegnate nella passerella: Sporting Club Treviso, Nuovo

Pattinaggio Oderzo, Pattinaggio Artistico Vazzola, Pattinaggio Artistico Musano,

Pattinaggio Artistico Mignagola, Pattinatori Sile, Skating Club Don Bosco, Skating

Spresiano, Skating Club Mottense, Roller Club Montebelluna e Skating Club

Sedico. In pista singoli, coppie, quartetti e gruppi variamente composti. Una

serata da incorniciare.

I protagonisti dell’edizione 2024 di “Stelle sotto le stelle” (in ordine di

apparizione). Ore Prima parte: Emma Antonini, Chiara Berettini, Angelica

Cavallin, Nina Guadagnin e Benedetta Oggioni (Sporting Club Treviso); Small

Sincro Amethyst (Nuovo Pattinaggio Oderzo); Quartetto Cadetto Show Roller

Team (Pattinaggio Artistico Vazzola); Greta Cazzaro e Matilde Marion

(Pattinaggio Artistico Musano); Gruppo Junior Sinergy (Pattinaggio Artistico

Mignagola); Maria Da Ros e Giulia Daniel (Pattinatori Sile); Piccolo Gruppo Div.

Naz. Royal Eagles (Skating Club Don Bosco). Seconda parte: Chiara Santinon e

Anna Franceschini (Pattinaggio Artistico Musano); Gruppo Junior Show Roller

Team (Pattinaggio Artistico Vazzola); Alice Marra, Matilde Tronchin, Rachele

Burattin, Giada Ruggiero e Vittoria Daniel (Pattinatori Sile); Sally Pellegrinet,

Martina Tesser, Asia Fresch e Anna Chiara Serafin (Skating Spresiano); Piccolo

Gruppo Skating Club Mottense; Luca Buonincontro e Diletta Gallina (Roller Club

Montebelluna); Daniel Manfroi (Skating Club Sedico); Gruppo Junior Hanami

(Roller Club Montebelluna).

