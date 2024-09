RADICALI ITALIANI-BECCARIA: ENNESIMO FALLIMENTO DELLO STATO

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Purtroppo, le continue rivolte non destano più stupore; sono diventate

drammaticamente ordinarie. Quella del Beccaria è la cronaca di un

fallimento annunciato, quello di uno Stato incapace di garantire condizioni

umane. Manca tutto: educatori, personale, attività rieducative. Durante le

nostre visite di agosto, abbiamo riscontrato una situazione avvilente:

ragazzi con evidenti tagli sulle braccia, un disagio psichico fuori

controllo, atti di autolesionismo ripetuti e drammatici.

Questi sono i nostri istituti, mentre il Governo ragiona con serenità su

riforme aleatorie e compassate, in carcere si muore. Da anni chiediamo la

chiusura dei minorili e torneremo a Milano nelle prossime settimane per

chiederlo nuovamente. Non è possibile assistere ogni giorno a questa

continua violazione dei diritti umani.

Lo dichiara in una nota Filippo Blengino-Tesoriere Radicali Italiani

*Comunicazione Radicali Italiani*

*Francesco Rosati*

Firma – radicali.it