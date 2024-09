(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

[Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

METRO, MASELLI: «CHIEDO AUDIZIONE IN REGIONE PER RISOLVERE CRITICITÀ PER L’ACCESSO DEI DISABILI»

Roma, 1 settembre 2024 – «Molte persone con disabilità, quotidianamente, sono costrette ad affrontare diverse criticità nell’utilizzare la metropolitana e i trasporti pubblici di Roma. Chiedo, pertanto, alla presidente della Commissione Sanità, Alessia Savo, e al presidente della Commissione Trasporti, Cosmo Mitrano, di fare un’audizione congiunta, invitando l’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, e il direttore generale di Atac, per avere un quadro più chiaro e delineato di tali problematiche soprattutto quelle legate all’accesso nelle varie stazioni della metropolitana di Roma. Questa audizione sarà utile per capire quando partiranno i lavori di rifacimento degli impianti degli ascensori e delle scale mobili, quanto dureranno, quando tutto potrà funzionare affinché possano finalmente essere fruibili da tutti. Il Giubileo si avvicina e rendere il trasporto pubblico locale più efficiente e soprattutto per tutti e di tutti, deve essere una missione di chi amministra». Lo dichiara l’assessore alle Politiche sociali e alla Disabilità, Massimiliano Maselli.