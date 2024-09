I Padri Canossiani lasciano Feltre, il Grazie dell’Amministrazione e della Comunità Feltrina per il loro operato

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Feltre, 01 settembre 2024

I padri Canossiani lasciano Feltre.

Il “Grazie!” dell’Amministrazione Comunale e di tutta la

Comunità Feltrina.

“La presenza dei Padri Canossiani ha rappresentato nei decenni per Feltre

una ricchezza sotto molti punti di vista, da quello religioso, naturalmente

in primis, a quello sociale, a quello educativo. Sono pochi i nostri

concittadini che non possono annoverare un ricordo delle proprie attività

giovanili presso il patronato, un tempo nella cittadella storica, o nei cortili

della parrocchia del Sacro Cuore. Uno stile, quello dei Padri Canossiani,

che ha sempre saputo unire il messaggio evangelico ad un atteggiamento

di apertura ed inclusione, apprezzato da tutti, in particolar modo dai

ragazzi e dalle loro famiglie.

Per questo la loro partenza non può che rattristarci e lasciare in noi un

grande vuoto. Un vuoto che però possiamo riempire con i ricordi e la

memoria, ma soprattutto con l’immensa gratitudine che noi tutti portiamo

nel cuore e che voglio esprimere oggi, oltre che a titolo personale, a nome

di tutta l’Amministrazione e la comunità Feltrina.”

Questo il messaggio del sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, che questa

mattina con un proprio intervento ha preso parte, assieme ad altri

rappresentanti dell’Amministrazione cittadina, alla celebrazione svoltasi in

Duomo per salutare e ringraziare la Comunità dei Padri Canossiani.