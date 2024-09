(ARC) Sagra degli osei: Bini, forza della tradizione e volontariato Pro loco

(AGENPARL) - Roma, 1 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 settembre 2024 Udine, 1 set – “Il mondo delle sagre per il Friuli Venezia Giulia

? molto importante e a tutta la squadra che organizza ogni anno

la tradizionale e antichissima festa settembrina a Sacile va il

ringraziamento dell’Amministrazione regionale: i volontari

lavorano ore e sacrificano tempo alle proprie vacanze e famiglie

per il bene comune e vedere le vie del centro in questi giorni

cos? frequentate ? per tutti una grande soddisfazione”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attivit? produttive e

Turismo Sergio Emidio Bini, ringraziando il sindaco di Sacile

Carlo Spagnol e la presidente della Pro loco Lorena Bin –

presenti anche la vice ministro dell’Ambiente e della Sicurezza

energetica Vannia Gava e l’europarlamentare Anna Cisint – per

dare vita ogni anno alla manifestazione ornitologica pi? antica

d’Europa: oltre allo storico concorso canoro, oggi la sagra

propone numerose attivit? collaterali, come “Sacile’s got

talent”, la notte bianca, il palio delle contrade.

Nata come mercato avicolo e di attrezzi per l’uccellanda, oggi la

Sagra dei Osei ? un evento dove si intrecciano storia, cultura,

ambiente e turismo: centinaia gli espositori con uccelli, animali

da cortile, artigiani e hobbisti, produttori agroalimentari che

animano le vie della cittadina.

ARC/EP

011358 SET 24