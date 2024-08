(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 *Taranto. Iaia ( FdI), aggressione grave nei confronti del Comandante Cc*

“Ancora una volta e nello svolgimento del proprio dovere, un pubblico ufficiale è stato aggredito. Sono sconcertato e indignato rispetto a questi comportamenti messi in atto da gente che non ha il minimo senso del rispetto e dell’educazione. Dopo i due medici presi di mira appena qualche giorno fa, stavolta la malcapitata è il comandante compagnia Carabinieri di Taranto, Capitano Francesca Romana Fiorentini. La scorsa notte proprio nel comando provinciale, una donna l’ha minacciata e aggredita, ferendola ad una mano. Occorre rimarcare con forza la gravità dell’episodio e isolare queste persone violente che devono essere assicurate alla giustizia per evitare un escalation pericolosa di questi reati”.

*Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto*