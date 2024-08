(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 *SS 275 e collegamento ferroviario con l’aeroporto: lunedì a Castrignano

del Capo l’aggiornamento con il Sottosegretario Ferrante*

LECCE, 31 agosto – Tutto pronto per la visita del *Sottosegretario alle

Infrastrutture e ai Trasporti con delega alle opere commissariate, On.

Tullio Ferrante*, prevista per *lunedì 2 settembre *e promossa dal

vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati *On.

Andrea Caroppo*. Nella prima mattinata, alle ore 8:30, si terrà un

sopralluogo sulla SS 16 Maglie-Otranto svincolo per Minervino di

Lecce-Uggiano La Chiesa e, al termine, il Sottosegretario incontrerà presso

il Comune di Palmariggi i Sindaci di Palmariggi, Minervino di Lecce,

Uggiano la Chiesa e Giuggianello per discutere dell’opera. A seguire, si

procederà a un sopralluogo presso il cantiere dei lavori della SS 275

Maglie-Maglie (I lotto I stralcio), i cui lavori partiranno nei prossimi

giorni, alla fine della stagione estiva, e poi un *confronto dalle 10:00

presso il Comune di Castrignano del Capo* per l’aggiornamento tecnico sul

progetto di ammodernamento del II Lotto della SS 275 da Montesano fino a

Santa Maria di Leuca e del collegamento ferroviario con l’aeroporto del

Salento. Al confronto interverranno il Sottosegretario On. Tullio Ferrante,

l’On. Andrea Caroppo, il Sindaco di Castrignano del Capo Francesco

Petracca, la Vicesindaco e consigliere provinciale Valeria Ferraro, l’Ing.

Vincenzo Marzi, Capo Compartimento di ANAS Puglia e Commissario della SS

275, e l’Ing. Roberto Pagone, Commissario straordinario per il raccordo

ferroviario dell’Aeroporto del Salento. Parteciperanno anche i Sindaci e le

Amministrazioni dei Comuni interessati dal progetto del II lotto, i

delegati della Provincia di Lecce, il Presidente della Camera di Commercio

Mario Vadrucci e i rappresentanti istituzionali del territorio.

“Siamo dinanzi a una svolta epocale per i trasporti del basso Salento –

dichiara il *Vicepresidente della Commissione Trasporti, On. Andrea Caroppo*.

“Nei prossimi anni – prosegue – vedremo attivate due infrastrutture

strategiche: la SS 275 Maglie-Leuca e il collegamento ferroviario con

l’aeroporto di Brindisi. In soli due anni di Governo abbiamo fatto

importanti passi in avanti garantendo l’accelerazione dei lavori del I

lotto della SS 275, che abbiamo inaugurato qualche settimana fa.

Altrettanto importante – continua Caroppo – è il II lotto della

Maglie-Leuca, un’opera ancora più attesa dal territorio perché serve a

collegare la parte maggiormente periferica della provincia con il resto del