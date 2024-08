(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

*SALIS, FOTI (FDI): SINISTRA ANTAGONISTA PERICOLO PER NAZIONE *

“La Sinistra Antagonista si conferma un pericolo per la Nazione.

L’eurodeputata Ilaria Salis ha dimostrato ancora una volta quale sia il

vero volto suo e dei suoi compagni di schieramento: prima ha richiesto la

liberazione di Maysson Majidi, arrestata in Calabria con l’accusa di essere

una scafista, subito dopo ha pensato bene di difendere Luigi Spera,

accusato di terrorismo per aver lanciato una molotov contro la sede di

Leonardo a Palermo, derubricando questo atto criminale semplicemente a

“caso politico”. È imbarazzante vedere come la Salis continui a legittimare

violenza e illegalità, rendendosi complice di atti che mettono a rischio la

vita dei cittadini italiani. L’Italia merita certamente di meglio: merita

sicurezza, legalità e una classe politica che sappia distinguere tra chi

difende i diritti e chi si nasconde dietro ideologie pericolose per

giustificare il crimine. Attendiamo fiduciosi una condanna netta da chi ha

ritenuto opportuno la candidatura di questo personaggio e da tutti i leader

delle sinistre”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 31 agosto 2024