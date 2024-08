MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo: 1 settembre entrata gratuita

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 DOMENICA 1 SETTEMBRE

ENTRATA GRATUITA per #domenicalmuseo

Il Museo Nazionale d’Abruzzo sarà aperto nelle due sedi con il seguente orario:

MuNDA : orario 8.30/19.30. Ultima entrata ore 19.00.

Castello Cinquecentesco: il Mammut aperto dalle 9.00 alle 19.00 . Ultima entrata ore 18.30.

Ai primi 50 visitatori al Bastione est del Castello Cinquecentesco, domenica 1settembre sarà distribuita gratuitamente la speciale cartolina in edizione limita con il bollo realizzati per celebrare il 70mo del ritrovamento del Mammut, che costituiscono pezzi da collezione

