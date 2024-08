(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

31 agosto 2024

MONTE MARIO, SEGNALINI: SU PANORAMICA PREVISTA ANCHE RIQUALIFICAZIONE DI ASFALTO E SEGNALETICA

Pulizia del verde infestante, eliminazione lastre pericolanti, interventi su perdite acqua e illuminazione

Roma, 31 agosto 2024 – “ La maxi operazione di bonifica della strada panoramica che congiunge Monte Mario al quartiere Prati è stata importante per la sicurezza e il decoro dell’area e in particolare rappresenta una modalità di lavoro di successo che l’amministrazione Gualtieri sta sperimentando dal suo insediamento. Il coordinamento interdipartimentale è la formula vincente per effettuare operazioni di questo tipo. Il Dipartimento Lavori pubblici ha, anche in questa occasione, dato un contributo importante. Sono stati coinvolti nelle operazioni circa 20 operatori per lo sfalcio del verde infestante e per la pulizia delle caditoie nei punti di compluvio. Inoltre, il Dipartimento LlPp ha anche provveduto a eliminare tutte le lastre pericolanti divelte dalle radici. Ringrazio tutti gli operatori per l’impegno e la rapidità, come anche tengo a ringraziare Acea per la riparazione della perdita nell’area verde di via Romeo e Areti che ha provveduto alla sistemazione dell’illuminazione che presentava guasti. I lavori non si fermano qui, infatti anche la piattaforma stradale e la segnaletica saranno oggetto nei prossimi mesi di riqualificazione, come da Piano strade ”.

Così l’Assessora ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, a seguito dell’intervento di bonifica e pulizia effettuato in via Falcone e Borsellino e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto.

Il Dipartimento Lavori pubblici ha messo a disposizione personale specializzato e mezzi destinati alle operazioni sul verde, in particolare: 2 autocarri con ragno, un autocarro bob cat con pinza, una piattaforma di 24 metri, tre furgoni decespugliatori, potasiepi, motoseghe e soffioni, un Energreen con braccio 13 metri con trincia, un trattore Lamborghini con braccio da 7mt.

Per la pulizia delle caditoie sono stati utilizzati due canaljet.