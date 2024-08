Libia: Impunità e violazioni dei diritti umani a Tarhuna rischiano di alimentare instabilità e divisioni

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

Un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato ieri ha lanciato un grave avvertimento: la continua mancanza di responsabilità per le violazioni dei diritti umani e gli abusi commessi nella città di Tarhuna, in Libia, tra il 2013 e il 2022, rischia di alimentare ulteriore instabilità e divisioni nel Paese. Questo monito proviene dal Servizio per i diritti umani della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) e dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Il rapporto fornisce un resoconto dettagliato delle atrocità commesse da Al-Kaniyat, un gruppo armato emerso nel 2011, che ha successivamente instaurato un controllo brutale su Tarhuna, una città di circa 150.000 abitanti situata 90 km a sud-est di Tripoli. Tra le violazioni documentate ci sono omicidi, sparizioni forzate, violenze sessuali, rapimenti, torture, maltrattamenti e spostamenti forzati. Questi atti rappresentano gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

Nonostante siano passati anni dalla commissione di queste atrocità, i responsabili non sono ancora stati processati, e non è stata garantita giustizia alle vittime e alle loro famiglie. “L’impunità deve finire: deve esserci responsabilità in conformità con gli standard internazionali del giusto processo”, ha affermato Volker Türk, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Secondo il rapporto, l’incapacità di garantire giustizia ha portato in alcuni casi a nuove violenze e ripetute violazioni, alimentando ulteriori proteste a Tarhuna e nelle aree circostanti. Stephanie Koury, capo ad interim della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, ha avvertito che trascurare le cause profonde e i fattori scatenanti del conflitto potrebbe perpetuare cicli tossici di violenza e vendetta tra le comunità.

Nel novembre 2022, il Procuratore della Corte Penale Internazionale ha annunciato che sarebbero state presentate ulteriori richieste di mandato di arresto in relazione alla situazione in Libia. Tuttavia, il rapporto delle Nazioni Unite sottolinea la necessità di un processo completo di giustizia di transizione e riconciliazione, che includa misure significative di ricerca della verità, riparazioni efficaci per le vittime e garanzie di non ripetizione.

Un ostacolo significativo alla giustizia, secondo il rapporto, è rappresentato dall’integrazione di Al-Kaniyat nell’ex Governo di Accordo Nazionale (GNA) e successivamente nell’Esercito Nazionale Libico (LNA). Questa integrazione ha complicato ulteriormente gli sforzi per perseguire i responsabili, inducendo molti residenti di Tarhuna a esitare nel denunciare i crimini per timore di rappresaglie.

Il rapporto integra le conclusioni del 2022 della Missione indipendente di accertamento dei fatti sulla Libia, che ha scoperto fosse comuni contenenti centinaia di resti umani, molti dei quali ammanettati, bendati e con evidenti segni di tortura. Si stima che potrebbero esserci fino a 100 altri siti di questo tipo ancora da scoprire.

Il rapporto delle Nazioni Unite sottolinea la necessità urgente di misure di responsabilità robuste, che includano indagini e procedimenti giudiziari contro i presunti autori di queste atrocità, in linea con gli standard internazionali. Solo attraverso un processo di giustizia di transizione e riconciliazione sarà possibile interrompere il ciclo di violenza e prevenire ulteriori divisioni in Libia.