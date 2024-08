(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

LAVORO, PIRRO (M5S): OCCUPAZIONE CRESCE PERCHE’ MELONI NON FA PIU’ ANDARE IN PENSIONE NESSUNO

Roma, 31 agosto. “Nel fotoromanzo governativo, stante il crollo di tutti i principali indicatori economici, e stante un’imminente Manovra ‘mani di forbice’, si punta tutto sull’aumento dell’occupazione, rilevato dall’Istat anche a luglio. Ovviamente la fanfara meloniana si ferma al titolo dei comunicati dell’Istat, guardandosi bene dall’analizzare le tabelle. Se lo facesse scoprirebbe che l’aumento degli occupati su base annua è determinato in via prevalente dai lavoratori over 50. Come diverse analisi economiche hanno spiegato, questo è frutto del fatto che il Governo Meloni ha praticamente tagliato o ridotto ai minimi termini ogni canale di pensionamento, più o meno anticipato, da Opzione Donna all’Ape sociale, e ha fatto leva sul giochino dello slittamento delle finestre per ritardare ulteriormente altre forme di pensionamento. E così l’occupazione cresce anche perché la Meloni non fa più andare in pensione nessuno. In aggiunta va ricordato che in Italia l’occupazione è in crescita dal 2021 e su questa crescita incide ancora un settore edilizio che però il duo Meloni-Giorgetti sta lentamente affossando”. Lo comunica in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5S in Commissione bilancio del Senato.

