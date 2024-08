(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Lavoro: Gusmeroli (Lega): priorità per continuare a far crescere economia e fiducia

Roma, 31 ago – “Gli ultimi dati sul lavoro evidenziano l’azione positiva del Governo, e in particolare della Lega, che già nel 2020, con un progetto di legge a mia prima firma ripresentato nel 2022, ha proposto una deduzione maggiorata del costo delle retribuzioni: per la Lega il lavoro è una priorità”.

Così Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio e responsabile Unità Fisco della Lega, commentando i dati sul record di occupati, arrivato a 24 milioni di unità.

“Anche questa misura ha sicuramente inciso sui dati positivi dell’occupazione. Da sottolineare come la deduzione del 120% per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e del 130% per giovani, lavoratrici madri, persone diversamente abili ed ex percettori di reddito di cittadinanza sia stata inserita come emendamento della Lega nella delega per la riforma fiscale, poi tradotta in decreto attuativo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 per tutta l’annualità in corso. Continueremo in questo alveo, per dare dimostrazione concreta di misure espansive che stimolino la crescita e con essa la fiducia: la Lega, vista la positività della misura, ne chiederà dunque la proroga al 2025 in sede della prossima manovra di Bilancio”.