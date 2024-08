Enac: Riunione in Enac con Wizz Air per i disservizi di agosto negli aeroporti portoghesi di Madeira e di Faro Presidente Enac Di Palma: “Il passeggero al centro della mission dell’Enac”

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 Si è svolta ieri, in Enac, una riunione con la compagnia aerea Wizz Air per

un resoconto sui disservizi che hanno interessato centinaia di passeggeri,

a metà agosto, presso gli aeroporti portoghesi di Madeira e di Faro.

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma: “Soddisfatti del confronto con Wizz

Air, che ribadisce il ruolo di Enac, quale organismo nazionale di vigilanza

sulla normativa europea a tutela dei diritti dei passeggeri in caso di

disservizi. L’esponenziale crescita del traffico aereo non può infatti

prescindere dalla assoluta centralità del passeggero, sia in termini di

sicurezza che di qualità del servizio”.

