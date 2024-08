(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 DE PRIAMO (FDI): TERRA DEI FUOCHI ROMA EST, NECESSARI FONDI E INTERVENTI PER ARGINARE PROBLEMA

“La richiesta del Presidente del Municipio VI di Roma Nicola Franco, nel senso di un impegno per porre fine alla vicenda della Terra dei Fuochi di Roma Est, è legittima e va sostenuta. Il disastro ambientale cui va incontro l’area est della Capitale va approfondito e vanno messe in campo tutte le strategie, con l’adeguato impegno finanziario, per intervenire su una situazione di degrado ambientale che è ormai insostenibile. Occorre dotare il Municipio VI dei fondi necessari per interventi urgenti di monitoraggio e risanamento del territorio, con bonifica delle aree interessate e il contenimento di miasmi e cattivi odori. Chiederemo di audire in Commissione i Sindaci di Roma delle ultime amministrazioni di Roma per verificare quali siano stati gli interventi messi in campo, se sia stata rispettata la normativa in materia di rifiuti, quali gli interventi in favore del territorio siano stati messi in campo dai gestori degli impianti e quanti dei fondi ricevuti da Roma Capitale sull’emergenza rifiuti siano stati destinati ad interventi sul territorio e come”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, componente della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica