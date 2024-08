Comunicato stampa 31 agosto 2024 – Sicurezza stradale, individuati i presunti responsabili di due incidenti

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

SICUREZZA STRADALE, INDIVIDUATI I PRESUNTI RESPONSABILI DI DUE INCIDENTI

Indagini lampo della Polizia locale, in entrambi i casi i guidatori si erano allontanati dopo il sinistro

Gli agenti del Comando di Polizia locale hanno individuato in pochissimo tempo i presunti responsabili di due distinti incidenti stradali avvenuti a Jesolo nell’ultimo periodo.

Il primo sinistro si è verificato in via Roma Destra, in corrispondenza del ristorante pizzeria Perla Nera, quando una Fiat 500 veniva tamponata da una Citroen C3. I due conducenti sono scesi e hanno conferito tra loro, ma quello alla guida della Citroen si sarebbe poi allontanato senza lasciare alcuna generalità. Gli agenti della Polizia locale sono risaliti in brevissimo tempo al veicolo e al suo proprietario, un 50enne della zona, ritenuto dagli operatori essere stato alla guida del mezzo al momento dell’incidente. Invitato presso il Comando cittadino, l’uomo si presentava dichiarando di essere il proprietario del veicolo ma di non utilizzarlo in quanto privo di patente di guida e di averlo lasciato in disponibilità alla moglie. Tuttavia, sulla base degli elementi raccolti, gli agenti hanno avviato un’indagine a carico dell’uomo per fuga e guida con patente sospesa.

Il secondo sinistro è avvenuto all’interno della rotatoria che incrocia via Ceolotto, via Monti, via Martiri delle Foibe e via Pindemonte. In questo caso una Mazda 2 condotta da una 29enne del Vicentino è stata urtata da un altro veicolo che non rispettava il diritto di precedenza in fase di immissione, secondo le ricostruzioni degli operatori una BMW Serie 5 alla cui guida vi sarebbe stato un 27enne della zona. Anche in questo caso le rapide indagini degli agenti del Comando cittadino hanno permesso di arrivare il giorno successivo al proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro che, convocato presso il Comando, ha ammesso le proprie responsabilità. A suo carico è stata avviata un’indagine per fuga e omissione di soccorso.

