(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 *AGRICOLTURA, MONTARULI (FDI): RIBADIRE FATTI CONCRETI CONTRO NOTIZIE

INFONDATE *

“In risposta a certe infondate notizie che hanno il fine di screditare

l’operato del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle

Foreste, è necessario ribadire con forza i fatti concreti. Il dicastero,

guidato dal ministro Lollobrigida, ha prontamente affrontato le emergenze

legate alla peste suina e alla siccità che hanno colpito l’agricoltura

italiana. Grazie all’ordinanza del Commissario straordinario, sono stati

messi in atto misure stringenti per contrastare l’epidemia suina, tutelando

un settore strategico per il Paese. Inoltre, l’approvazione della Legge 101

del 2024 ha destinato 15 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole

siciliane colpite dalla siccità. Nonostante i tentativi di alcuni media di

disinformare e screditare, l’azione del governo Meloni – e in particolare

quella del ministro Lollobrigida – continua a essere efficace e apprezzata

dalle associazioni del comparto agricolo”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

Deputati, Augusta Montaruli.

Roma, 31 agosto 2024