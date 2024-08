(ACON) ORGANI GARANZIA. OPPOSIZIONI: CENTRODESTRA NON GIOCHI CON ISTITUZIONI

(AGENPARL) - Roma, 31 Agosto 2024

(AGENPARL) – sab 31 agosto 2024 (ACON) Trieste, 31 ago – “L’utilizzo arbitrario e padronale del

potere, quando si tratta di organi di garanzia, continua a essere

un elemento distintivo dell’azione del centrodestra. Lo conferma

quanto sta avvenendo con il Garante regionale dei diritti della

persona: nonostante il buon lavoro di Pittaro, pare che la

maggioranza non riesca a trovare un accordo sul suo nome”.

Lo affermano, in una nota, i capigruppo di opposizione in

Consiglio regionale, Diego Moretti (Pd), Massimo Moretuzzo (Patto

per l’Autonomia-Civica Fvg) e Rosaria Capozzi (Misto) a seguito

della comunicazione del differimento del termine (richiesto dalla

maggioranza di centrodestra) per la presentazione delle

candidature per l’elezione del Garante regionale dei diritti

della persona, in scadenza venerd? 30 agosto scorso, e rinviato

al prossimo 13 settembre.

“In questi cinque anni – affermano i tre capigruppo – il Garante,

Pittaro, ha svolto il suo ruolo con oggettivit? e imparzialit?,

dimostrando di non essere uomo di parte, rispettando in pieno il

suo mandato e tutelando l’istituto di garanzia che ha finora

rappresentato. Oggi, a differenza del 2019, quando fu eletto alla

quarta votazione dalla sola maggioranza, come opposizioni oggi ne

proponiamo convintamente la sua riconferma.

“Invece, a sorpresa, interviene chiedendo una proroga dei

termini, il che si spiega solo con il fatto che all’interno del

centrodestra, evidentemente per scontri interni, non sono

d’accordo nemmeno su una figura che ha svolto seriamente e

correttamente il proprio incarico. La figura del Garante, nei

campi in cui opera, rappresenta una garanzia per tutto il

Consiglio e per tutti i cittadini: Pittaro – concludono gli

esponenti delle Opposizioni – ha pienamente dimostrato di esserlo

tanto da ottenere, oggi, anche il nostro sostegno”.

ACON/COM/mv

311540 AGO 24