0831 libriamoci autori del golfo

Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque – 14a edizione

Al via gli appuntamenti di “Libriamoci – Autori del Golfo”

La Spezia, 31 agosto 2024 – Al via gli appuntamenti di “Libriamoci – Autori del Golfo”, una parte della quattordicesima edizione di Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini dedicata agli autori spezzini che hanno partecipato alla manifestazione di interesse al fine di presentare i loro libri nell’ambito delle attività collaterali alla tradizionale rassegna.

Sono oltre trenta gli appuntamenti con gli autori locali che, fra settembre e marzo 2025, troveranno il loro naturale palcoscenico nelle biblioteche civiche, incontrando il pubblico per dialogare sulle loro opere e promuovendo l’alto valore della lettura e cultura.

Il calendario degli eventi è stato strutturato in base al genere del libro presentato, libri per bambini accompagnati da un laboratorio didattico, poesie, saggistica e narrativa, e nella biblioteca maggiormente affine al tema presentato.

La partecipazione a tutti gli eventi, inclusi i laboratori didattici, è gratuita e libera fino ad esaurimento posti.

Gli appuntamenti di settembre.

Giovedì 5 settembre ore 17.30 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Attilio Casavecchia, “Dario Capellini. Cinque Terre e libertà”, ed. Cinque Terre.

Il percorso umano di Dario Capellini è stato segnato da due elementi fondamentali: le Cinque Terre e l’esperienza di combattente per la libertà. Per lui, nato a Manarola nel 1921, i vigneti, i muri a secco, i borghi antichi e le marine non sono mai stati soltanto uno straordinario paesaggio da ammirare. Al di là dell’incanto di tante vedute, Dario ha scorto e valorizzato il segreto delle Cinque Terre: il lavoro dell’uomo-contadino che, nel corso di secoli, ha plasmato la costa, trasformandola in un paesaggio umano, culturale. Anche l’arte poteva far meglio comprendere il paesaggio delle Cinque Terre.

Sabato 7 settembre ore 10.00 – Biblioteca Civica “P. M. Beghi”

Susanna Varese, “Topo Tobia insegna i quattro elementi”, ed. Eracle.

I fantastici quattro: Terra, Aria, Acqua, Fuoco. Sono elementi importanti per la vita e rispettarli non è un gioco. La presentazione del libro sarà accompagnata ad un laboratorio di lettura animata per i bambini fra i 5 e gli 11 anni. In collaborazione con i lettori del Circolo LaAV La Spezia.

Giovedì 12 settembre ore 17.30 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

Cristina Fugalli, “Hugo Cabret. Una graphic novel in classe. La graphic novel come mezzo per l’acquisizione della competenza di lettura”, ed. Antipodes.

La capacità di lettura riveste un ruolo molto importante per il benessere dell’individuo, pertanto è necessario porre le basi per lo sviluppo di una corretta reading literacy nell’infanzia. Quali percorsi proporre per stimolare tale capacità? Il libro propone un’esperienza concreta e le evidenze che da essa sono scaturite.

Sabato 14 settembre ore 10.00 – Biblioteca Civica “P. M. Beghi”

Alessandra Cerretti, “Piuma nera e il vecchio pescatore”, ed. Il Ciliegio.

La fiaba si ispira ad una storia vera accaduta in Brasile: la nascita di un’amicizia incredibile e inaspettata tra un pinguino e un vecchio pescatore dopo che quest’ultimo ha salvato l’animale dalla morte. La presentazione del libro sarà accompagnata ad un laboratorio didattico per bambini consigliato dai 4 agli 8 anni.

Giovedì 19 settembre ore 17.30 – Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”

William Domenichini, “Il golfo ai poeti (no basi blu)”, ed. Glassbell.

Il libro è frutto di un percorso assai lungo nel tempo, probabilmente iniziato quando misero le prime pietre ad un muro che, da oltre 150 anni, impedisce alla Città della Spezia di arrivare al suo mare…

Sabato 21 settembre ore 10.00 – Biblioteca Civica “P. M. Beghi”

Sonia Tognoni, “Gatto si racconta”, ed. GD Edizioni.

Questo racconto narra la passione di un grande felino di nome “Gatto” verso la sua famiglia adottiva. Mentre si rattrista per la sua partenza, raccoglie i momenti più belli e li trasforma in una storia. Attraverso i suoi occhi vedremo il cammino fatto nei 12 anni vissuti in grande armonia con le persone care. La presentazione del libro sarà accompagnata ad un laboratorio didattico per bambini consigliato dai 4 ai 12 anni.