(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 UE, FRIJIA (FDI): COMPLIMENTI E BUON LAVORO A FITTO

“Con Raffaele Fitto, indicato come commissario Ue, Giorgia Meloni ha messo sul tavolo il nome migliore per imprimere all’Europa quella svolta necessaria che è stata certificata dal voto dei cittadini il 9 giugno scorso. Fitto è persona che, in tutto il suo percorso politico ed istituzionale, ha dimostrato grande capacità nell’affrontare situazioni complesse con estrema competenza. Ha ottenuto grandi risultati per l’Italia e saprà certamente affrontare con la stessa efficacia, in ambito internazionale, il compito che lo aspetta. A lui tanti complimenti e auguri di buon lavoro”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Maria Grazia Frijia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati