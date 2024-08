(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Ue, Castelli (FDI): Con Fitto un’Italia più forte in Europa

“L’Italia ha bisogno di avere in Europa una risorsa come quella di Raffaele Fitto. Il ministro degli Affari europei, Sud, Politiche di coesione e Pnrr porterà alla Commissione europea una visione e una competenza che aiuteranno il nostro Paese e favoriranno lo sviluppo di una Ue meno ideologica e più pragmatica” ha commentato Guido Castelli, Senatore di Fratelli d’Italia. “Con il ministro Fitto abbiamo avuto modo di collaborare attivamente per la gestione del programma NextAppenino, finanziato con i fondi Pnc del Pnrr, per favorire la rigenerazione socioeconomica del cratere del sisma. E abbiamo sempre avuto modo di stimare la sua passione e la sua attenzione per le aree del Paese alla ricerca di una nuova opportunità di crescita e di rilancio”. Secondo Castelli la scelta di Fitto testimonia “ancora una volta la compattezza e la coesione del Governo Meloni, costantemente orientato a offrire all’Italia nuove opportunità per contribuire alla nuova Europa”.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica