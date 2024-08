Leggermente Next 2024 – I primi tre appuntamenti con Marmeggi, Collaveri e Querci

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Venerdì 30 agosto 2024

COMUNICATO STAMPA

LeggerMente Next 2024

Lunedì 2 settembre la rassegna inaugura con L’isola di Medusa di Marco Marmeggi

LIVORNO – Lunedì 2 settembre alle ore 18.00 Marco Marmeggi presenta L’isola di Medusa (Giunti, 2024).

Si apre così la nuova rassegna spin off di LeggerMente 2024 nata per valorizzare le autrici e gli autori legati al territorio che, dal 2 al 19 settembre alle ore 18, animerà il palco del Chioschino di Villa Fabbricotti con ben sedici incontri letterari, dando spazio a temi legati a una specifica identità sociale. Un ambito relazionale comune ai cittadini, ma aperto anche agli outsider, dove creare occasioni di narrazione, scoperta e confronto.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Livorno, in collaborazione con la Cooperativa Itinera, Il Chioschino di Filippo Brandolini e la libreria Feltrinelli di Livorno e con il sostegno di Fondazione Livorno.

L’isola di Medusa

Tre amici alla conquista del proprio futuro, tra rocambolesche avventure e in fuga dal mondo degli adulti. In una piccola isola del Mediterraneo Mimì e Flora frequentano l’ultimo anno della scuola media. Flora coltiva una grande passione per la storia del proprio territorio, che esplora in cerca di reperti. Mimì ha costruito nel garage della sua casa un ambulatorio veterinario per gli animali feriti. Pur amando la loro terra, i due amici sanno che dovranno emigrare sul continente per potersi iscrivere alle scuole superiori, e questo li accomuna a Seydou, un ragazzo africano capitato sull’isola, a causa della potente tempesta Medusa, durante il suo viaggio alla ricerca di una vita migliore.

Marco Marmeggi (Livorno, 1979) dopo una laurea in Lettere moderne è docente di lettere nella scuola secondaria. Ha insegnato per più di dieci anni all’isola d’Elba, dove nel 2011 ha fondato, insieme a un gruppo di istruttori disabili, la scuola di vela d’altura Diversamente Marinai, una realtà sociale che usa la pedagogia della vela come strumento di integrazione delle differenze. Nel 2020 ha pubblicato con Einaudi Ragazzi il suo primo romanzo di avventura dal titolo 2146.

Introduce: Massimiliano Matteri.

Ingresso libero e accessibile a tutti; in caso di condizioni meteo avverse gli eventi si terranno nella sala Badaloni della Biblioteca Labronica di Villa Fabbricotti.

LeggerMente Next, Incontri Letterari 2024

Chioschino di Villa Fabbricotti, Livorno, V.le della Libertà, 30

Informazioni

HYPERLINK "http://www.leggermente.eu"www.leggermente.eu