Lavoro. Pellegrino (FdI): Politiche governo Meloni efficaci

“Il governo Meloni continua a dare risultati concreti agli italiani. Lo conferma quest’oggi l’Istat: è record di occupati, con il tasso di disoccupazione che arriva al 6,5%, cifra che in Italia non era stata neanche avvicinata negli ultimi sedici anni in cui si sono avvicendati spesso esecutivi di sinistra. Ottimi risultati anche per l’occupazione femminile. Evidentemente le politiche di incentivo alle imprese e al lavoro sono molto più efficaci dei sussidi di stampo socialista”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino.

