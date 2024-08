(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Giubileo, Meleo (M5S): “Raccogliamo allarme Cgil, correggere la rotta”

“Raccogliamo il grido d’allarme lanciato dalla Cgil sulla stampa odierna: Roma rischia di non essere pronta al Giubileo. Le difficoltà della mobilità cittadina sono sotto gli occhi di tutti, saranno più gravose nei prossimi mesi e in ogni caso i lavori fatti rischiano di non essere sufficienti ad accogliere agevolmente i pellegrini che si riverseranno nella Capitale. Altrettanto evidente è la questione decoro, a cui si ricollega la piaga degli incendi che stanno tormentando la nostra città. Sarà così anche l’estate prossima, in pieno Anno Santo? E come riusciremo a gestire le enormi questioni di sicurezza e di sanità pubblica?

Ci uniamo all’appello del sindacato per avviare un confronto serrato tra l’amministrazione capitolina e le parti sociali e produttive: solo attraverso il coinvolgimento delle energie vive di Roma sarà possibile correggere la rotta e trasformare i disagi in opportunità”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina.

