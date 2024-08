(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 CONSORZIO DEL PARMIGIANO REGGIANO: RICCO PROGRAMMA DI EVENTI ALLA FIERA MILLENARIA DI GONZAGA

Dal 31 agosto all’8 settembre torna a Gonzaga (MN) il tradizionale appuntamento con la Millenaria, una delle fiere più importanti per il panorama agricolo nazionale. Il Parmigiano Reggiano è presente con un ricco calendario di attività

Reggio Emilia, 30 agosto 2024 – Il Consorzio del Parmigiano Reggiano è protagonista della Fiera Millenaria, una tra le più longeve e antiche manifestazioni del panorama agricolo nazionale (si svolge dal 1490), a cui partecipano ben 200 espositori, in scena al quartiere fieristico di Gonzaga (MN) dal 31 agosto all’8 settembre. Il Parmigiano Reggiano gioca in casa: la Dop può infatti essere lavorata solamente nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del Reno e, appunto, a Mantova alla destra del Po, zona in cui 20 caseifici producono ogni anno oltre 470.000 forme sulle 4 milioni prodotte in totale.

Il Consorzio è presente alla Fiera Nazionale dell’Agricoltura e dell’Agroalimentare con il proprio stand istituzionale nel Padiglione 3 per offrire varie attività, quali degustazioni di Parmigiano Reggiano di varie stagionature e abbinamenti sorprendenti, offerti dal Consorzio e dall’APR (Associazione Assaggiatori Parmigiano Reggiano). Le degustazioni si svolgono inoltre presso lo spazio di Mantova Golosa. Sempre allo stand, inoltre, giovedì 5 settembre dalle ore 20:00, alla presenza del presidente del Consorzio Nicola Bertinelli e del direttore Riccardo Deserti, i 20 caseifici della provincia si sfideranno nel tradizionale Palio dei Caseifici dell’Oltrepò Mantovano. I Palii del Parmigiano Reggiano sono gare che si svolgono da 12 anni nella zona d’origine della Dop alle quali ogni caseificio consorziato può partecipare iscrivendo un campione di Parmigiano Reggiano. I formaggi in concorso vengono valutati da una giuria composta da assaggiatori certificati della APR.

Ad arricchire il calendario ci sono i tre appuntamenti dell’area Mantova Golosa Experience per la serie La salute nel piatto, dedicati alla Dop, con degustazioni gratuite: si comincia domenica 1° settembre con La merenda sana; si prosegue venerdì 6 settembre con Il Parmigiano Reggiano, un alleato contro l’intolleranza al lattosio; e si conclude sabato 7 settembre con Diamo un calcio all’osteoporosi con il Parmigiano Reggiano. Dietro ai fornelli dei tre eventi, lo chef Fabio Bettegazzi è accompagnato dagli studenti della Scuola di Arti e Mestieri di Suzzara, mentre a condurre è il divulgatore Fabio “Panoramix” Bortesi. Non mancano inoltre i convegni a carattere tecnico e zootecnico, quali Dal latte al formaggio, a cui prenderà parte Giulio Sabellini del Servizio tecnologia e qualità del Consorzio, in collaborazione con l’Istituto Strozzi di Palidano (domenica 1° settembre, ore 18:00, Pad. 2); e Sicurezza alimentare dell’utilizzo dei sottoprodotti della produzione dei formaggi DOP nell’economia circolare, a cui parteciperà Marco Nocetti, responsabile del Servizio produzione primaria del Consorzio (sabato 7 settembre, ore 11:30).

