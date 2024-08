[Comune Palermo] Dichiarazione consigliere comunale Pasquale Terrani – Previsti Interventi di bonifica in alcune vie della città trascurate da anni – Foto

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

” Su mia richiesta stamattina abbiamo effettuato un sopralluogo con

l’assessore Piero Alongi con delega all’Ambiente, Ville e Giardini, Mare e

Coste, Rap e Reset, con l’Arch. Francesco La Monica responsabile del Verde

e con un gruppo di cittadini residenti in alcune vie della città trascurate

da anni.

Il sopralluogo ha interessato la via Messina Marine, via Padre

Massimiliano Kolbe, via Ammiraglio Cristodulo, via Cortile Albanese, via

Giuseppe Rovelli, via Giorgio Ambrosoli e le vie limitrofe all’Asilo Kolbe

e la Scuola Elementare Castrogiovanni. Dall’ispezione sono emerse diverse

criticità, lamentate dagli stessi residenti e riguardanti la presenza di

ingombranti, la mancata pulizia delle strade, la potatura delle piante e il

diserbo.

Ringrazio l’Assessore e il Dirigente per aver assunto con i residenti

l’impegno di effettuare a breve la necessaria bonifica. Ho evidenziato,

inoltre, che a breve inizierà il nuovo anno scolastico ed è necessario

effettuare i lavori di disinfestazione e derattizzazione oltre che di

potatura, bonifica e diserbo e che gli interventi dovranno essere

effettuati con regolarità “.

