(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

(AGENPARL) – ven 30 agosto 2024 Cia-Agricoltori: danni da calamità naturali a vigneti ed oliveti del Vulture

Un’ulteriore “mazzata” al comparto viticolo nell’area del Vulture, sia pure

“a macchia di leopardo”, con danni più gravi in particolare nei Comuni di

Ripacandida, Barile, Rapolla area delle produzioni pregiate di aglianico, è

arrivata dalla grandinata e pioggia torrenziale di ieri l’altro. Per i

vigneti di alcune aree si è raggiunto il 70% dei danni a poche settimane

dall’avvio della vendemmia, per altro già iniziata per la produzione del

vino bianco. Anche gli oliveti sono stati duramente colpiti in aggiunta

alla situazione allarmante di calo di produzione per la campagna olearia di

autunno. A riferirlo è la Cia-Agricoltori del comprensorio ricordando che

gli eventi calamitosi si ripetono durante questa estate.

“Se in tutto il 2023 in Italia si sono registrati ben 378 eventi

meteorologici estremi, segnando +22% rispetto al 2022, con danni miliardari

ai territori, anche vaste aree della Basilicata, tra l’altro quelle di

produzioni di maggiore pregio – afferma Liliana Sileo della Cia

comprensoriale di Venosa – quest’anno sono state oggetto di numerosi

eventi calamitosi. Serve una road map climatica nazionale e regionale non

più rimandabile, fondata su tre pilastri: il Piano Nazionale di Adattamento

ai Cambiamenti Climatici da approvare senza più ulteriori ritardi,

stanziando adeguate risorse economiche (ad oggi assenti) per attuare il

Piano; una legge contro il consumo di suolo, che ancora manca all’appello

dopo oltre 11 anni dall’inizio del primo iter legislativo, e per la

rigenerazione urbana, snellendo le procedure per abbattimenti e

ricostruzioni; superare la logica dell’emergenza agendo invece sulla

prevenzione, che permetterebbe di risparmiare il 75% delle risorse spese

per riparare i danni”.

Cia-Agricoltori torna a ribadire le proprie preoccupazioni per le criticità

che riguardano il Fondo Agricat, uno strumento per la gestione dei rischi

in agricoltura inserito dall’Italia nella nuova PAC.

Le risorse economiche del Fondo derivano in parte dai fondi comunitari e in

parte dal prelievo del 3% dell’importo dell’aiuto diretto (PAC) che viene

riscosso dagli imprenditori beneficiari. Cia rileva come si tratti di un

prelievo che rappresenta un ulteriore aggravio finanziario in capo alle

aziende, peraltro nell’ambito di un sistema piuttosto farraginoso e

complicato la cui efficienza effettiva resta ancora tutta da valutare.

“Bisogna modificare il decreto legislativo 102/2004, istituire un nuovo e

più corposo fondo nazionale per i danni da calamità naturali, prevedere un

più ampio e agevolato accesso alla copertura assicurativa per le imprese

agricole danneggiate da eventi estremi”, aggiunge Sileo.

“Inoltre, occorre semplificare le procedure burocratiche per permettere, ad

aziende e lavoratori, di usufruire nell’immediato degli aiuti previsti.

È drammatico quanto sta succedendo negli ultimi anni, ma le istituzioni, al

di là delle parole, fanno come se nulla fosse cambiato.

La nostra proposta è di costituire un fondo assicurativo per tutelare le

aziende agricole dagli eventi naturali e dalle crisi di mercato, in parte

coperto dalla fiscalità generale e in parte dai fondi del CSR.

Non possiamo più permetterci che i sacrifici di una vita vengano annientati

dalle calamità. I cambiamenti climatici in atto devono spingerci a una

approfondita e seria riflessione, che non si limiti al momento

dell’emergenza, ma sia utile a predisporre misure strutturali in grado di

salvaguardare il patrimonio agricolo”.