Anteprima “Artigianato Pinerolo”: talk con Carlotta Vagnoli e Turbo Paolo il 4 e 5 settembre – Comunicato stampa – Comune di Pinerolo

Talk con giornalisti, artisti, influencer aprono la settimana di Artigianato Pinerolo

Mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, anteprima di Artigianato Pinerolo con i talk di “Fuori Tempo” che vedranno sul palco del Cortile del Vescovado la scrittrice Carlotta Vagnoli e il creator digitale Turbo Paolo.

A partire dal 4 settembre i motori del 48°Artigianato Pinerolo si scaldano con i talk di “Fuori Tempo” evento culturale promosso dal Comune di Pinerolo in collaborazione con il gruppo giovani YEPP e Associazione Culturale Amo Pinerolo. “Fuori Tempo” vuole unire attualità, dibattito arte e teatro incorniciato da spazi urbani inutilizzati che molto spesso sono sconosciuti alla cittadinanza di Pinerolo. Giunto alla seconda edizione, mira creare momenti di dibattito e riflessione aperti a tutt*, con una particolare attenzione nei confronti dei e delle giovani. Mercoledì 4 settembre dalle 20:45 il Cortile del Vescovado, via del Pino 57 ospiterà il talk “tempo e cambiamento di scelte politiche e attivismo”. Ospite d’onore sarà Carlotta Vagnoli, autrice, attivista, content creator, che utilizza le piattaforme social come veicolo per fare divulgazione su linguaggio, violenza di genere, stereotipi. Modera l’incontro la giornalista Chiara Godino.

Giovedì 5 settembre dalle 21:00 salirà sul palco Turbo Paolo – comico noto per i suoi esilaranti contenuti online – nel talk “Tempo e cambiamento di intrattenimento, comunicazione e arte”. Moderano Chiara Godino e Federico Anastasia.

Fuori Tempo porta anche musica e performance nei tre giorni di Artigianato Pinerolo: venerdì 6 Musica da Balcone torna con concerti a sorpresa su terrazze e balconi del centro storico della città; in tarda serata previsto un After Party con location segreta mentre sabato 7 appuntamento con la Silent Disco dalle 22 alle 2.00 al Cortile del Corelli. Una serie di iniziative per i più giovani che culmineranno domenica 8 a San Maurizio, con uno spettacolo teatrale di Marco Guglielmi, la visita guidata al Campanile di San Maurizio e l’aperitivo al tramonto a cura di Loft Pinerolo Urban Box e Amo Pinerolo nel quadro di “Fuori Tempo”.

Il progetto “Fuori Tempo” si articola compiendo un viaggio metaforico: partire da un fuori tempo non definito, passando per il passato, il presente, e concludendosi guardando al futuro. Al fine di portare a termine questi ambiziosi obiettivi, prenderanno parola diversi professionisti della scena culturale italiana, trattando il tema secondo la loro esperienza. Insieme alla partecipazione di enti ed associazioni locali, sarà possibile una ricca circolazione di idee, suggestioni e proposte.

48° Artigianato Pinerolo | “È tempo”

“È tempo” è il tema della 48° edizione della rassegna dell’Artigianato Pinerolese, che torna a popolare Pinerolo da giovedì 5 a domenica 8 settembre 2024 con un’anteprima “Fuoritempo” già da mercoledì 4. Un appuntamento quello con Artigianato che continua a crescere e a evolversi che nel 2024 offre l’occasione per esplorare le molteplici sfaccettature del tempo attraverso l’arte e la creatività degli artigiani. Gli espositori offriranno dimostrazioni dal vivo, laboratori e presentazioni, permettendo al pubblico di vedere da vicino come il tempo si intreccia con la creatività. Le strade di Pinerolo si trasformeranno in un vivace laboratorio a cielo aperto, dove tradizione e modernità si incontrano in un dialogo continuo. La rassegna dell’Artigianato Pinerolese non è solo un evento per gli appassionati di arte e manualità, ma un momento di condivisione e di scoperta, dove il tempo diventa il filo conduttore che unisce artisti, visitatori e la comunità locale in una celebrazione collettiva della bellezza e della creatività.

Artigianato Pinerolo è organizzato dal Comune di Pinerolo, con il patrocinio di Regione Piemonte e Città Metropolitana. Partner: Camera di Commercio di Torino, TurismoTorino e Provincia, CNA Torino, Proloco Pinerolo, Associazione Commercianti ed Esercenti del Pinerolese, Confartigianato Torino, CNA Pinerolo e Nodo Aps.

Info su https://artigianatopinerolo.it/

ORARI RASSEGNA ARTIGIANATO PINEROLO:

Anteprima Fuoritempo: da mercoledì 4 settembre

Street Food in Piazza Marconi: da giovedì 5 settembre ore 18.00 – 23.30 (domenica fino alle 23.00)

venerdì 6 settembre: 17.00 – 23.30;

sabato 7 settembre: 10.00 – 24.00;

domenica 8 settembre: 10.00 – 21.00