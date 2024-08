Al via i lavori per realizzare i rami di accesso a due corsie sulla nuova rotatoria in costruzione tra la Statale 16 e la Statale 72. Da martedì i restringimenti delle carreggiate sul lato nord della rotonda, per l’allargamento dell’area di cantiere. Nes

(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Al via i lavori per realizzare i rami di accesso a due corsie sulla nuova rotatoria in costruzione tra la Statale 16 e la Statale 72. Da martedì i restringimenti delle carreggiate sul lato nord della rotonda, per l’allargamento dell’area di cantiere. Nessuna chiusura al traffico veicolare

Dopo l’apertura avvenuta mercoledì scorso della corsia di marcia in senso mare-monte, che ha ricollegato la via della Repubblica con via Euterpe, avanzano anche gli altri importanti lavori per la realizzazione delle aree spartitraffico tra le corsie della grande rotatoria tra la Statale 16 e la Strada Statale 72 (Consolare Rimini – San Marino).

Sono programmati infatti, a partire da martedì 3 settembre, alcuni lavori per l’esecuzione dell’aiuola spartitraffico, situata sul lato nord della nuova rotatoria in costruzione (SS16/SS72). Un intervento che rientra negli adeguamenti degli ingressi in rotatoria, programmato a partire dal mese di settembre secondo le modifiche richieste dal Comune di Rimini, ovvero con rami di accesso a due corsie invece che a una, come previsto nel progetto esecutivo.

Per consentire di eseguire le lavorazioni in sicurezza, questo intervento in particolare necessita di estendere l’area cantierizzata su una parte della carreggiata, che comunque sarà solo ridotta a una corsia, senza mai interrompere la circolazione stradale.

Nel dettaglio i restringimenti riguardano la carreggiata in uscita dalla rotatoria direzione Ravenna e la carreggiata in ingresso in rotatoria direzione Ancona, entrambe ridotte a una corsia di marcia per la durata di circa 10 giorni, a partire dal 3 settembre.

Come noto, gli adeguamenti dei rami di rotatoria della Statale 16 erano stati decisi in seguito all’accordo dei tavoli tecnici fra Comune, Anas e ASPI, che avevano definito l’iter di variazione progettuale delle immissioni in rotatoria, finalizzati a rendere permanenti gli ingressi a due corsie, non previsti nella configurazione iniziale.

