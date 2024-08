(AGENPARL) - Roma, 30 Agosto 2024

Al via all’asfaltatura completa di via Scarpettini: i lavori si faranno solo di notte. Si tratta del primo intervento di un grande piano di manutenzioni stradali da 1,5 milioni di euro

I lavori su via Scarpettini partiranno alle ore 20 di lunedì 2 settembre nel tratto compreso tra l’intersezione con via Milano e quella con via Berlinguer. L’intervento segue al rinnovo della rete idrica, effettuato nei mesi scorsi da Publiacqua

Lunedì 2 settembre alle ore 20 partiranno i lavori di completa asfaltatura di via Scarpettini. Obbiettivo zero disagi per i numerosi veicoli che ogni giorno percorrono la strada, una delle arterie viarie principali della zona industriale di Oste. Per tale motivo il Comune di Montemurlo ha voluto che gli interventi di asfaltatura si svolgessero esclusivamente di notte, dalle ore 20 alle 6 del mattino. «Si tratta del primo lavoro del grande piano di manutenzioni stradali, voluto dal Comune di Montemurlo, del valore di 1,5 milioni di euro- spiega il sindaco Simone Calamai – Entro i prossimi mesi attueremo una serie di interventi di asfaltatura e di risanamento stradale che coinvolgeranno sia la zona residenziale che tutta l’area industriale». L’asfaltatura di via Scarpettini, come preannunciato, segue il completo rifacimento della rete idrica attraverso la sostituzione ed il rinnovo dell’acquedotto. Un lavoro finanziato con fondi Pnrr e compreso tra gli interventi strategici per la riduzione delle perdite sulla rete idrica.

Il termine ultimo per la conclusione delle asfaltature di via Scarpettini è stato fissato per il prossimo 14 settembre, prima cioè della riapertura delle scuole, quando il traffico solitamente si fa più intenso. La prima fase dei lavori riguarderà il tratto tra l’intersezione con via Milano e via Berlinguer. Successivamente sarà asfaltata la rotatoria con via Milano e quindi la strada nel tratto tra via Milano e via Oglio. Infine, i lavori di manutenzione interesseranno la rotatoria tra via Oglio, via Scarpettini e via Rossini, che sarà temporaneamente chiusa al traffico. Per consentire lo svolgimento dei lavori, dal lunedì 2 settembre dalle ore 20 alle ore 6 del mattino scatterà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, il restringimento di carreggiata con senso unico alternato regolato dal semaforo o dai movieri.

«Lunedì 2 settembre riapriranno tutte le aziende della nostra area industriale e non volevamo che le asfaltature incidessero negativamente sul traffico della zona, che già ha sofferto molto negli ultimi mesi per i lavori sulla rete idrica. – spiega il sindaco Calamai- Nel caso dei lavori sull’acquedotto non è stato possibile prevedere un’intervento notturno, ma per le asfaltature questa possibilità è praticabile ed abbiamo ritenuto opportuno limitare il più possibile i disagi per aziende e cittadini». Infine, il sindaco si rivolge ai cittadini che abitano lungo la strada, soprattutto nella zona tra via Livorno e via Palermo:

«Durante l’esecuzione delle asfaltature notturne saranno possibili rumori. Mi scuso per i disagi che questi lavori potranno creare alle famiglie che abitano in zona e chiedo la loro collaborazione e di avere pazienza».

