Un viaggio nel diritto societario tra formazione, esperienza e innovazione – Intervista a Gisella Rosa Conforti

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

L’intervista con Gisella Rosa Conforti ci offre l’opportunità di esplorare il percorso professionale di una giurista che ha saputo coniugare una solida formazione accademica con un’esperienza pratica significativa nel settore legale, in particolare nel diritto societario e bancario. Con una carriera costruita su basi solide e un costante desiderio di apprendimento, Gisella Rosa Conforti rappresenta un esempio di dedizione e competenza in un ambito in continua evoluzione.,

Nel corso di questa intervista, Conforti condivide con noi le motivazioni che l’hanno portata a scegliere l’Università La Sapienza per la sua formazione in giurisprudenza e come questa scelta abbia influenzato la sua carriera. Approfondisce inoltre il valore dei corsi di perfezionamento e del master in corporate governance, rivelando come queste esperienze abbiano arricchito la sua pratica professionale.

Attraverso un’analisi delle sue esperienze in diritto amministrativo e notarile, nonché del suo lavoro presso una società in house nel settore finanziario, Conforti ci mostra come sia riuscita a bilanciare e integrare conoscenze diverse per affrontare con successo le sfide del suo settore. Inoltre, condivide il suo punto di vista sull’evoluzione del diritto societario e della corporate governance in Italia, delineando le tendenze future che i professionisti legali dovrebbero monitorare.

Infine, l’intervista esplora l’importanza delle competenze linguistiche e culturali in un contesto internazionale, offrendo preziosi consigli a chi intende intraprendere una carriera nel diritto societario o bancario. Con la sua esperienza e il suo approccio riflessivo, Gisella Rosa Conforti ci offre uno sguardo prezioso sulle qualità essenziali per eccellere nel mondo legale.

Domanda. Cosa l’ha spinta a scegliere l’Università La Sapienza per la sua formazione in giurisprudenza, e come ha influenzato la sua carriera la specializzazione in diritto dell’impresa?

Gisella Rosa Conforti. La tradizione in ambito formativo culturale ma anche all’interno della famiglia. L’insegnamento da parte di docenti di alto livello mi ha trasmesso la passione per la materia e influenzando, in tal modo, le mie scelte di carriera.

Domanda. In che modo i corsi di perfezionamento in diritto civile e commerciale e il master in corporate governance hanno arricchito la sua pratica professionale?

Gisella Rosa Conforti. Mi hanno permesso anzitutto di approfondire le materie che amavo e, in secondo luogo, sono materie che allora e oggi ancora di più trovano ampi sviluppi.

Domanda. Quali sono stati i motivi che l’hanno portata a svolgere sia la pratica forense in diritto amministrativo sia quella notarile? Come ha bilanciato questi due percorsi formativi?

Gisella Rosa Conforti. La pratica notarile è stata la prima scelta. Avevo voglia di iniziare a lavorare e allora la pratica notarile poteva essere iniziata prima del termine della laurea. Successivamente, facendo pratica forense in uno studio dove si trattava soprattutto di amministrativo, ho iniziato ad appassionarmi della materia arrivando così a scegliere tale materia all’ esame di avvocatura.

Domanda. Ci può raccontare come la sua esperienza presso una società in house nel settore finanziario e bancario ha modellato il suo approccio al diritto societario?

Gisella Rosa Conforti. L’esperienza concreta mi ha permesso di conoscere ed apprendere la materia e gli aspetti pratici. Spesso all’università si tende a studiare senza conoscere o senza prima aver visto gli atti processuali. Credo che questo sia necessario per gli studenti affinché possano effettivamente rendersi consapevoli della loro scelta.

Domanda. Quali sono le sfide più significative che hanno lavorato sui fallimenti degli istituti di credito sottoposti a procedura risolutiva e liquidatela?

Gisella Rosa Conforti. Sicuramente una maggiore apertura ed attenzione verso l’essere umano. Le perdite finanziarie prima ancora di essere meri buchi economici rappresentano i sacrifici di una vita. Il legislatore negli anni ha dedicato una crescente attenzione ai risparmiatori e, contestualmente, ha ampliato i processi di imputazione della responsabilità agli istituti di credito o a chi ne ha la vigilanza. Ritengo questo aspetto fondamentale affinché vi sia un rinnovato rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato.

Come ritiene che la sua esperienza combinata in diritto amministrativo e notarile influisca sulla sua pratica legale quotidiana nel settore bancario e finanziario?

Gisella Rosa Conforti. Gli studi e l’esperienza pregressa mi consentono, oggi, di avere una visione più ampia e completa dei meccanismi di funzionamento del settore spesso come in questo caso, le materie sono trasversali e trovano applicazione nei settori indicati. Una conoscenza di entrambi mi permette di avere una visione sia dal punto di vista fisiologico ovvero del funzionamento che da quello patologico ovvero del cercare soluzioni.

Domanda. In che modo il suo background in corporate governance si riflette nel suo lavoro attuale? Quali sono gli aspetti di questa specializzazione che ritiene più critici per il successo di una società?

Gisella Rosa Conforti. Ggli aspetti societari trovano applicazione quasi tutti i giorni. La società e gli esseri umani regolano i loro rapporti attraverso schemi in continua evoluzione che appartengono al diritto societario. In particolare, oggi, le persone danno vita a compagini societarie per partecipare al mercato e all’impresa. Così facendo, la veste negoziale consente una partecipazione ad un insieme di attività imprenditoriali che individualmente non sarebbe possibile intraprendere.

Domanda. Come vedere evolversi il diritto societario e la corporate governance in Italia, specialmente alla luce delle nuove sfide economiche e regolamentari?

Gisella Rosa Conforti. In rapido cambiamento grazie anche alla veloce evoluzione degli strumenti informatici e di intelligenza artificiale che permettono di ampliare gli orizzonti sociali e societari negoziando a distanze immense a pari condizioni. Le sfide economiche dipendono molto dalle nuove opportunità che si andranno a creare ma anche dalla volontà delle persone di mettersi in gioco. Ogni evoluzione è frutto naturale di una sfida.

Domanda. Quali tendenze nel diritto commerciale e societario ritiene siano più importanti per i professionisti legali da monitorare nei prossimi anni?

Gisella Rosa Conforti. ⁠Le tendenze a contrattualizzare tra persone e soggetti molto distanti tra loro. Nuovi modi di fare impresa anche solo online. Il virtuale ha ripercussione non solo nella tecnologia ma anche nel cambiamento di guidare e dirigere le società.

Domanda. Essendo madrelingua ungherese e parlando fluentemente inglese e francese, come queste competenze linguistiche hanno arricchito la sua pratica legale, soprattutto in un contesto internazionale?

Gisella Rosa Conforti. Sicuramente sono state importanti. Anzitutto perché mi hanno permesso di assumere una capacità a cambiare rapidamente da una lingua all’altra creando una sorta di allenamento per il cervello e, secondariamente, perché il modo di lavorare cambia e si espande con l’effetto che non esistono più confini geografici. La conoscenza linguistica aiuta ad unificare e meglio comprendere anche gli approcci professionali di persone appartenenti ad altri Paesi.

Domanda. Hai avuto opportunità di collaborare in concorsi internazionali o con clienti esteri? Come le sue competenze linguistiche e culturali hanno influenzato tali interazioni?

Gisella Rosa Conforti. Ho fatto traduzioni linguistiche per alcune ambasciate e conosciuto persone di altri Paesi che mi hanno stimolato e hanno aumentato la mia voglia di conoscere i loro approcci relazionali nel lavoro.

Domanda. Quanto si ritiene importante, per un avvocato oggi, avere una competenza multilingue e una comprensione delle dinamiche legali internazionali?

Gisella Rosa Conforti. Ritengo sia fondamentale. Ormai sono poche le professioni nelle quali non è necessario conoscere le lingue. Aumentare la conoscenza aumenta la consapevolezza e in termini professionali il potere negoziale nelle contrattazioni.

Domanda. Qual è stata l’influenza della sua origine ungherese sul suo approccio alla legge e alla sua carriera professionale?

Gisella Rosa Conforti. ⁠Una visione più schematica del modus operandi che però può essere conciliata dalle continue modifiche normative che fanno ormai parte della nostra tradizione.

Domanda. Che consigli daresti a chi sta considerando una carriera nel diritto societario o bancario?

Gisella Rosa Conforti. Quello di studiare e approfondire sempre di non fermarsi mai a quanto si è letto. Leggere non solo sul presente ma anche sul perché si è arrivati a quella legge o quella soluzione. Solo comprendendone il funzionamento possiamo trovare soluzioni.

Domanda. Quali competenze si ritiene siano essenziali per eccellere nel settore legale, specialmente in ambito societario e bancario?

Gisella Rosa Conforti. ⁠Una buona capacità di ragionamento, spirito critico e tanto studio unito alla curiosità.

Domanda. Come gestisce l’equilibrio tra il suo impegno professionale e la sua vita personale? Ci sono strategie che trovano particolarmente efficaci?

Gisella Rosa Conforti. ⁠Faccio un lavoro che amo e che ogni giorno mi da continue gratificazioni umane e professionali. Spesso abbiamo poco tempo per il resto a volte i giorni passano senza soluzione di continuità il lavoro è la nostra scelta e ciò che ci permette di vivere con dignità. Tenendo a mente questo cerco di limitare i sensi di colpa che possono generarsi in ognuno di noi quando non si riesce a conciliare vita professionale con quella personale.