(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Ue: Cattaneo, Italia deve avere ruolo da protagonista

L’incontro di ieri tra la premier e Weber è “un segnale di grande centralità dell’Italia e anche di Forza Italia all’interno di questo governo, perché Weber è esponente di spicco del Partito Popolare Europeo che in Italia ha come riferimento proprio il nostro partito. L’incontro, infatti, è stato favorito dall’opera politica di Antonio Tajani”.

Così Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo ad Agorà.

“Oggi Weber, in una intervista al Corriere della Sera – ha proseguito – dice parole di verità, e cioè il partito di Giorgia Meloni, insieme a Forza Italia hanno preso più voti di quelli presi dai partiti che fanno riferimento a Shultz e Macron in Europa e quindi è giusto che l’Italia abbia un ruolo da protagonista, anche perché è tra i paesi fondatori dell’Unione. Tutto questo è propedeutico affinché Raffaele Fitto venga indicato non come commissario italiano e che gli vengano affidate deleghe importanti. Forza Italia ha un ruolo da protagonista in questo lavoro di diplomazia. Non ci sono elementi per immaginare un rimpasto ampio, laddove Raffaele Fitto vada in Europa auspichiamo che si facciano delle scelte puntuali. Giorgia Meloni ha detto più volte che arriveremo fino in fondo, ai cinque anni di legislatura, e sarebbe un bel segnale riuscire a farlo senza mai cambiare assetto di governo. Sarebbe la prima volta in una legislatura della nostra Repubblica”, ha concluso.

Inviato da iPhone