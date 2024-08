Torna l’appuntamento con la tradizionale Mostra Regionale Ortofrutticola “Città Di Cuneo” – dal 6 all’8 settembre a San Rocco Castagnaretta

(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

L’evento dedicato all’eccellenza delle produzioni ortofrutticole si svolgerà a San Rocco Castagnaretta dal 6 all’8 settembre

Il Comune di Cuneo ripropone anche quest’anno la Mostra Regionale Ortofrutticola “Città Di Cuneo”. Il tradizionale appuntamento, giunto al prestigioso traguardo della 95ª edizione, si svolgerà da venerdì 6 a domenica 8 settembre nel concentrico di località San Rocco Castagnaretta.

Nella serata di ieri, 28/8, si è tenuta la presentazione ufficiale della rassegna. Al tavolo dei relatori sedevano il consigliere comunale Carlo Garavagno (che ha fatto da moderatore), il vice Sindaco, con delega ai Comparti produttivi, Luca Serale, i rappresentanti delle 3 principali associazioni di categoria dell’agricoltura che collaborano all’allestimento della Mostra (per Coldiretti il Presidente di Zona Cuneo Paolo Quaranta – per CIA Silvio Chionetti Vice direttore Cia Cuneo – per Confagricoltura Cuneo Adriano Rosso, segretario Zona Cuneo) e il presidente del Comitato San Sereno Valerio Pittavino.

La Mostra Regionale Ortofrutticola “Città Di Cuneo”, ad accesso libero per tutti, si propone come vetrina d’eccellenza della produzione ortofrutticola del territorio cuneese e trova ospitalità all’interno della Sagra di San Sereno (protettore di giardinieri ed ortolani) in località San Rocco Castagnaretta, conosciuta come zona degli orti di Cuneo, ma soprattutto territorio di produzione della conosciutissima “Carota di San Rocco Castagnaretta”, non a caso divenuta da qualche anno uno dei “simboli” della manifestazione.

Nella struttura coperta posizionata lungo Viale San Sereno, verrà allestita la consueta rassegna espositiva di frutta e ortaggi d’eccellenza, sapientemente selezionati ed esposti con arte e fantasia dalle Associazioni di categoria (Coldiretti Cuneo, CIA Agricoltori Italiani Cuneo e Confagricoltura Cuneo), che anche per questa edizione non faranno mancare il loro prezioso contributo alla realizzazione dell’evento.

Sempre all’interno del padiglione espositivo, troveranno posto privilegiato i Consorzi di tutela legati all’agricoltura, presidi territoriali di tutela, promozione, valorizzazione e di informazione del consumatore, che proporranno al pubblico le rispettive produzioni di eccellenza. La Mostra ospiterà inoltre per la prima volta l’esposizione itinerante dedicata al pomodoro del signor Remo Baudino Bessone, detto “Nonno Remo”, appassionato collezionista e custode di semi di ortive.

A sancire una sorta di collegamento tra presente e tradizione, presso l’area espositiva verranno esposte attrezzature e macchinari un tempo utilizzati nell’attività agricola, messi a disposizione da produttori agricoli del territorio. In particolare, il pubblico potrà assistere a dimostrazioni pratiche di lavorazione del grano, attraverso macchinari e tecniche utilizzate dai nostri nonni nel recente passato.

Nella giornata di domenica 8 settembre, lungo le vie di accesso all’area espositiva saranno sistemati i banchetti dei produttori agricoli, per la vendita diretta al pubblico di prodotti ortofrutticoli “a km 0”.

La cerimonia inaugurale della Manifestazione (prevista per le ore 20 di venerdì 6 settembre nell’area di viale San Sereno/piazzale Don Marro) sarà seguita come ormai consolidata tradizione da un evento aperto alle autorità e al pubblico presente, che prevede degustazioni gratuite di piatti tipici realizzati con i prodotti ortofrutticoli di eccellenza oggetto della manifestazione.

In accordo con il locale Comitato di San Sereno (organizzatore dell’omonima Sagra e prezioso partner del Comune di Cuneo per gli aspetti organizzativi della Mostra Ortofrutticola), per l’edizione 2024 si è deciso di puntare su un piatto della tradizione contadina piemontese, la “supa mitonà”, una zuppa sostanziosa, saporita e dalle numerose varianti, che nella sua idea originale rappresentava una gustosa soluzione per non sprecare il pane raffermo. Il pubblico presente la potrà gustare nella particolare ricetta elaborata con estro e fantasia dalle instancabili “signore di San Rocco”, che da anni con maestria si occupano degli aspetti gastronomici della Mostra Ortofrutticola e della Sagra di San Sereno.

La Mostra Regionale Ortofrutticola “Città Di Cuneo” è organizzata grazie anche al sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte.

Maggiori informazioni alla pagina: https://www.comune.cuneo.it/attivita-produttive/agricoltura-industria-artigianato-sanita-turismo/ufficio-agricoltura/mostra-regionale-ortofrutticola-citta-di-cuneo/edizione-2024-mostra-regionale-ortofrutticola-citta-di-cuneo.html

in allegato la locandina della 95ª edizione, un’immagine della serata di presentazione e due immagini d’archivio