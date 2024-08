(AGENPARL) - Roma, 29 Agosto 2024

(AGENPARL) – gio 29 agosto 2024 Roma: Matone, Lega vuole chiarezza su stupro giornalista

Roma, 29 ago. – “Rispettiamo la ‘dolorosa vicenda privata’ che ha coinvolto i giornalisti di La7 e de Il Domani, Sara Giudice e Nello Trocchia, e auspichiamo che la stessa sensibilità che i giornalisti pretendono per se stessi valga – in futuro – anche per altri cittadini che invece sono finiti nel tritacarne mediatico senza alcun riguardo, in sfregio alla riservatezza delle indagini e alle volte addirittura per faccende ignorate dalla magistratura ma utilizzate come clava per colpire i rivali politici. Auspichiamo che venga fatta piena luce sulla vicenda che ha coinvolto i giornalisti, anche perché, di fronte a denunce così gravi – tra violenza sessuale e droga – è necessario il massimo scrupolo. La Lega valuterà eventuali azioni parlamentari per favorire la piena chiarezza sulla vicenda, ricordando che proprio la Lega ha fortemente voluto il Codice Rosso per tutelare le donne. Non va dimenticato, infine, che la ragazza che ha presentato la denuncia merita rispetto e solidarietà, visto che a fare i conti con una situazione dolorosa è soprattutto lei. Non vorremmo che diventasse ‘meno vittima’ di altre solo perché ha osato denunciare due giornalisti di sinistra”.

Così la deputata della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.